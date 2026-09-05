Türkiye'deki 'cehennem çukuru' ilk kez görüntülendi: Gazlar fışkırıyor, çamurlar kaynıyor

Türkiye'nin en genç aktif volkanı Tendürek Dağı'nın kraterine inen arkeolog Onur Benli ve dağcı Zayim Cemal Altay, daha önce neredeyse hiç görüntülenmemiş fümerol bölgesini kayıt altına aldı. Gaz çıkış bacalarında 84 derece sıcaklık ölçüldü.

1855'TEN BU YANA SUSAN AMA HALA CANLI VOLKAN

Tendürek, kalkan tipi yapısıyla Türkiye'nin en dikkat çekici volkanik oluşumlarından biri. Büyük zirvesi 3 bin 533 metreye ulaşan dağın krateri bin 100 metre çapında ve yaklaşık 300 metre derinliğinde. Son patlamasını 1855 yılında yapan volkanın yerin altındaki kısmı hala aktif.

Benli ve Altay, kratere indiklerinde aktif gaz ve buhar çıkışlarını gözlemledi. Daha önce varlığı bilinmesine karşın görüntülenmesi son derece sınırlı kalan fümerol bölgesi, iki gezginin kamerasıyla ilk kez bu kadar ayrıntılı biçimde kayıt altına alındı.

KÜKÜRTLÜ GAZLAR VE KAYNAR ÇAMURLAR

Kraterdeki deneyimini aktaran Onur Benli, gördüğü manzarayı şu sözlerle anlattı:

"Adeta bir cehennem çukuru gibiydi. Gazlar çıkıyor, kaynar çamurlar ve kükürtlü gazlar dehşet verici bir manzara oluşturuyordu. Buhar çıkışlarının olduğu bölge sanki bir ejderhanın ağzı gibiydi. Kayaların arasından kükürtlü gazların sızdığını görmek ve o kokuyu almak çok etkileyiciydi."

Benli, kratere iniş deneyiminin hayatında gördüğü en dehşet verici manzaralardan biri olduğunu vurguladı.

BACALARDA 84 DERECE SICAKLIK ÖLÇÜLDÜ

Gaz çıkışlarının yoğunlaştığı noktalarda sıcaklık ölçümü de yapan Benli, bazı bacalarda termometrenin 84 dereceyi gösterdiğini belirtti. Krater tabanında yer yer farklı sıcaklık kaynaklarının bulunduğu da gözlemlendi.

"EŞSİZ COĞRAFYAYı İNSANLARA GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'de böyle bir alanın varlığının yeterince bilinmediğine dikkat çeken Benli, "Ülkemizde böyle bir yerin bulunduğu daha önce çok fazla bilinmiyordu. Ancak bölge yavaş yavaş turizme kazandırılmaya başlanıyor. Biz de bu az bilinen yeri görme ve gözlemlerimizi kayıt altına alma imkanı bulduk. Amacımız, daha önce çok fazla görülmeyen bu eşsiz coğrafyayı insanlara göstermek" dedi.

(DHA)