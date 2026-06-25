Türkiye'de en çok can kaybına yol açan hastalık belli oldu! TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında 489 bin 734 olan ölüm sayısı, 2025 yılında 491 bin 684'e yükseldi. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı ise değişmeyerek binde 5,7 oldu. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10,8 ile Sinop, en düşük olduğu il ise binde 2,3 ile Şırnak oldu.

İLK SIRADA DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI VAR

Türkiye'deki ölümlerin yüzde 34,7'si dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı. Dolaşım sistemi rahatsızlıklarının kendi içindeki alt kırılımlarında ise %42,3 ile iskemik kalp hastalıkları en büyük paya sahip oldu. Kalp krizlerini %24,6 ile diğer kalp rahatsızlıkları ve %18,2 ile damar tıkanıklığına bağlı serebro-vasküler hastalıklar takip etti. Bu rahatsızlığa bağlı ölümlerde Çanakkale yüzde 47,7 ile ilk sırada yer aldı. Çanakkale'yi yüzde 42,8 ile Balıkesir, yüzde 42,2 ile Hatay ve yüzde 42,0 ile Burdur izledi.

Aynı verilere göre, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il yüzde 25,4 ile Kilis oldu. Kilis'in ardından yüzde 28,7 ile Hakkari, yüzde 28,9 ile İstanbul ve yüzde 29,0 ile Kayseri geldi.

İKİNCİ SIRADA TÜMÖRLER VAR

Listenin ikinci sırasında yer alan iyi ve kötü huylu tümör vakaları da detaylandırıldı. tümöre bağlı can kayıplarının alt nedenlerine bakıldığında, ilk sırayı %28,9 ile gırtlak, soluk borusu, bronş ve akciğerin kötü huylu tümörleri aldı. Bunu %8,0 ile kolon ve %7,6 ile lenfoid tümörleri izledi. İl bazında tümör kaynaklı can kayıplarının oransal olarak en yüksek hissedildiği şehir %22,4 ile Ağrı olarak öne çıktı. Ağrı'yı %19,8 ile Van ve %19,5 ile Kocaeli ve Ankara'yı da %19,4 ile Elazığ takip etti. Tümör nedeniyle yaşanan ölümlerin en az görüldüğü şehir ise %9,7 ile yine Kilis oldu. Kilis'i yüzde 10,9 ile Burdur, yüzde 11,0 ile Şanlıurfa ve yüzde 11,2 ile Aydın izledi.

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLERİNDE OLUMLU GELİŞME

Açıklanan raporda en umut verici veri bebek ve çocuk ölümleri istatistiklerinde yaşandı. Türkiye genelinde 2024 yılında 8 bin 484 olan bebek ölüm sayısı, 2025 yılında belirgin bir düşüşle 6 bin 988'e geriledi. Bu düşüşle birlikte bebek ölüm hızı binde 9 seviyesinden binde 7,8'e kadar gerilemiş oldu. Benzer şekilde, çocukların doğumdan sonraki ilk beş yıl içinde hayatta kalma durumunu gösteren beş yaş altı ölüm hızı da olumlu bir grafik çizerek, 2024 yılındaki binde 11,1 seviyesinden 2025 yılında binde 9,5 seviyesine düştü.