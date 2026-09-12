Türkiye’de bugün hava pırıl pırıl! Bir tek o ilde sağanak var

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son değerlendirmelerine göre Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın genellikle kuzey, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE İL İL HAVA DURUMU

Marmara

Bölgede hava parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimleri çok bulutlu olacak. Bursa 31, Çanakkale 34, İstanbul 30 ve Kırklareli 33 derece olacak.

Ege

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Denizli 38, İzmir 33, Muğla 36 ve Uşak 32 derece olacak.

Akdeniz

Bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35, Antalya 34, Burdur 35 ve Hatay 31 derece olacak.

İç Anadolu

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Ankara ve Eskişehir 32, Konya 32, Nevşehir ise 29 derece olacak.

Batı Karadeniz

Bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bolu 30, Düzce 29, Sinop 28 ve Zonguldak 24 derece olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Amasya 33, Rize 26, Samsun 27 ve Trabzon 25 derece olacak.

Doğu Anadolu

Bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Van çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum 26, Kars 25, Malatya 34 ve Van 25 derece olacak.

Güneydoğu Anadolu

Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Diyarbakır 36, Gaziantep 35, Mardin 34 ve Şanlıurfa 37 derece olacak.