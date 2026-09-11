İstanbul'da hava birden dönecek! Sıcaklıklar çakılacak yağmur çarşambaya kadar sürecek

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da pazar akşamından itibaren yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Şen, "İstanbul'da pazar akşamına kalmayın, eve dönün" uyarısında bulundu.

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Güzel bir hafta sonu tüm Türkiye'de. Deniz ve orman dışı piknik yürüyüş ile değerlendirin. Pazar akşama kalmayın İstanbul'da. Eve dönün. İstanbul hafta sonu 30 derece. Pazar akşam yağmur geliyor. Çarşamba'ya kadar yağmur aralıklı devam. Sıcaklık önümüzdeki hafta başı 4-5 derece düşecek. Marmara ve Karadeniz dışında yağış önümüzdeki hafta da yok."

SICAKLIK 4 İLA 5 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) tahminlerine göre hafta sonu Türkiye genelinde açık ve sıcak hava etkili olacak. Ancak pazar akşamından itibaren kuzey kesimler serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklıkların 4 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Gök gürültülü sağanakların çarşamba gününe kadar aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

İstanbul’un yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

İSTANBUL'DA POYRAZ KUVVETLENECEK

AKOM’un tahmin raporuna göre İstanbul’a serin hava taşıyan poyraz, saatte 10 ila 40 kilometre hızla esecek. Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar 20 derecenin altına düşecek.

Pazar günü başlayacak yerel yağışların pazartesi günü kuvvetlenmesi ve metrekareye 5 ila 15 kilogram yağış bırakması bekleniyor. Çarşamba günü de kentte aralıklı sağanak geçişleri görülecek.

DİĞER BÖLGELERDE SICAK HAVA DEVAM

MGM’nin son değerlendirmelerine göre ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu olacak. Van’ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gelecek hafta yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların etkisini sürdürmesi öngörülüyor.