Türk dizileri MIPCOM'da! 170 ülkeden 1 milyar insan izliyor

Dünya televizyon ve içerik sektörünün uluslararası buluşmalarından biri olan MIPCOM, dünyanın dört bir yanından gelen yapımcıları, yayıncıları, dağıtımcıları ve dijital platformları buluşturuyor. Sektörün önemli uluslararası oyuncularının yer aldığı etkinlikte Türkiye de yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve İTO iş birliğiyle faaliyete geçirilen Türkiye standında Türk firmaları, sektörün uluslararası temsilcileriyle bir araya geliyor. Stant, Türk yapımlarının tanıtılması, yeni ticari bağlantıların oluşturulması ve ihracat imkanlarının geliştirilmesi adına önemli bir platform oluşturuyor.

Etkinlikte Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan ve Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı da yer aldı.

“170 ÜLKEDE 1 MİLYARA YAKIN İNSAN TAKİP EDİYOR”

Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal, Türk dizilerinin dünya çapında ulaştığı izleyici kitlesinin Türkiye’nin tanıtımı için büyük bir değer olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, bugün dizi ihracatında dünyanın ilk üç ülkesi arasında yer alıyor. Yaklaşık 170 ülkede 1 milyara yakın insan yapımlarımızı takip ediyor. Çok farklı dilleri konuşan, farklı kültürlere sahip insanlar bizim hikâyelerimizde kendilerinden bir şey buluyor. Oyuncularımız dünyanın dört bir yanında tanınıyor, yapımlarımız büyük bir ilgiyle izleniyor. Bu başarıda yapımcılarımızın, senaristlerimizin, yönetmenlerimizin, oyuncularımızın ve kamera arkasındaki bütün çalışanlarımızın büyük emeği var. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sektörümüzün ulaştığı bu gücü çok önemsiyor, daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“İNSANLAR DİZİLERİMİZLE TÜRKÇE ÖĞRENİYOR”

Türkçeye ve Türkiye’ye yönelik ilginin de arttığını vurgulayan Topal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Dünyanın dört bir yanında insanlar dizilerimizle Türkçe kelimeler öğreniyor, günlük hayatlarında Türkçe ifadeler kullanıyor ve dilimizi öğrenmek için kurslara gidiyor. Binlerce kilometre uzakta yaşayan bir insanın bir diziden etkilenerek Türkçe öğrenmeye başlaması, ülkemizle kurduğu bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Dizilerimiz sayesinde sofralarımız, müziğimiz, aile ilişkilerimiz, geleneklerimiz ve şehirlerimiz dünyanın farklı coğrafyalarında tanınıyor. Ekranda anlatılan bir hikâye, Türkiye’yi daha yakından tanıma isteğine dönüşüyor. Türk dizileri bu yönüyle çok geniş bir kültürel etki oluşturuyor.”

"TÜRKİYE’YE YÖNELİK MERAKI SEYAHAT İSTEĞİNE DÖNÜŞTÜREN GÜÇLÜ BİR TANITIM ARACI"

Bu ilginin turizme de yansıdığını belirten Topal, “İzleyici, sevdiği oyuncunun yürüdüğü sokakta yürümek, gördüğü tarihî yapıyı ziyaret etmek, ekranda karşılaştığı yemeği tatmak istiyor. İstanbul’u, Antalya’yı ve ülkemizin farklı destinasyonlarını izlediği hikâyeler üzerinden keşfediyor. Böylece dizilerimiz, Türkiye’ye yönelik merakı seyahat isteğine dönüştüren güçlü bir tanıtım aracı hâline geliyor. Biz de tanıtım çalışmalarımızı bu etkiyi dikkate alarak şekillendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“MİLYARLARCA GÖSTERİME ULAŞTIK”

Kısa tanıtım dizilerine de değinen Topal, şunları dedi:

“Dünyanın dört bir yanında izlenen yapımlarımızı ve sanatçılarımızın uluslararası tanınırlığını tanıtım stratejimizin merkezine alıyoruz. GoTürkiye çatısı altında hayata geçirdiğimiz kısa tanıtım dizileriyle son derece başarılı sonuçlar elde ettik, milyarlarca gösterime ulaştık. Türkiye’nin tarihî, kültürel ve doğal güzelliklerini izleyicinin merakla takip ettiği hikâyelerin içine yerleştiriyoruz. İzleyici hikâyeye bağlandıkça o hikâyenin geçtiği yere de ilgi duyuyor. Bu sayede destinasyonlarımızı daha geniş kitlelerle buluşturuyor, ülkemizin farklı zenginliklerini uluslararası alanda görünür kılıyoruz.”

"TÜRK YAPIMLARININ DAHA FAZLA ÜLKEDE İZLEYİCİYLE BULUŞMASINA İMKÂN SAĞLIYOR"

Topal, sektörün uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini ifade ederek şunları kaydetti:

“MIPCOM gibi buluşmalar, sektörümüzün yeni pazarlara ulaşması ve uluslararası iş birliklerini geliştirmesi açısından çok kıymetli. Burada yapımcılarımızın, yayıncılarımızın ve dağıtımcılarımızın kurduğu bağlantılar, Türk yapımlarının daha fazla ülkede izleyiciyle buluşmasına imkân sağlıyor. Bakanlık olarak sektörümüzün yanında olmaya, tanıtım çalışmalarımızı ve açıkladığımız destekleri sürdürmeye devam edeceğiz. Sahadan elde ettiğimiz deneyim ve sonuçlar doğrultusunda attığımız adımlarla hem dizi sektörümüzün uluslararası başarısını büyütmeyi hem de bu başarının ülkemizin tanıtımına ve turizmine katkısını artırmayı hedefliyoruz.”

"TÜRKİYE’NİN HİKÂYELERİNİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Topal, kültür ve sanat alanına verilen desteğin sektörün gelişimindeki önemine de dikkat çekerek açıklamasını şöyle bitirdi:

“Türk dizilerinin küresel gücünü turizm ve tanıtım çalışmalarımızla buluşturan, sektörümüzün önünü açan destekleri hayata geçiren Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ediyorum. Bu vizyon doğrultusunda, sektörümüzün bütün paydaşlarıyla birlikte Türkiye’nin hikâyelerini dünyanın dört bir yanına taşımaya devam edeceğiz.”

“DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA YÜZ MİLYONLARCA İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise Türk dizilerinin uluslararası yolculuğuna ilişkin şöyle konuştu:

“Türk dizileri bir kar topuydu, çığa dönüştü ve dünyanın her yerine ulaştı. Bugün Türk yapımları dünyanın dört bir yanında yüz milyonlarca izleyiciyle buluşuyor. Biz de Sinema Genel Müdürlüğü olarak sektörümüzün MIPCOM gibi dünyanın en önemli içerik marketlerinde yer almasını önemsiyor, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşması için sektörümüzü destekliyor ve her zaman yanında oluyoruz.”