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Dizi başlamadan kriz patlak verdi: Özgü Namal'dan sonra o da çekildi

Yayın hayatına henüz başlamayan “Cevher” dizisinde senaryo krizi patlak verdi. Özgü Namal ve yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un ardından, başrol için görüşülen Songül Öden'in de projeden çekildiği öğrenildi.

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Dizi başlamadan kriz patlak verdi: Özgü Namal'dan sonra o da çekildi

Bu sezon ekrana gelmesi planlanan “Cevherdizisinde peş peşe yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Daha önce Özgü Namal ve yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un projeden çekildiği yapımda, başrol için görüşülen Songül Öden'in de senaryodan duyduğu rahatsızlık nedeniyle ayrıldığı öğrenildi.

“Cevher” dizisinde hazırlık süreci beklenmedik gelişmelerle gündeme geldi.

Fransız yapımı “High Intellectual Potential” (HPI) dizisinden uyarlanan proje için daha önce Özgü Namal ile prensipte anlaşmaya varılmıştı. Ancak ilerleyen haftalarda senaryoyla ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Namal projeden ayrıldı.

Dizi başlamadan kriz patlak verdi: Özgü Namal'dan sonra o da çekildi - Resim : 1

Dizinin yönetmenliğini üstlenmesi planlanan Neslihan Yeşilyurt da senaryoyu beğenmediği gerekçesiyle projeden çekildi. Peş peşe yaşanan bu gelişmelerin ardından yapım ekibi yeni bir yol haritası belirlemek için harekete geçti.

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SONGÜL ÖDEN DE PROJEDEN AYRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım şirketi yönetmen koltuğu için yönetmen Yüksel Aksu ile anlaştı. Başroller için ise Songül Öden ve Ertan Saban ile görüşmelere başlandı.

Ancak yeni bir gelişme daha yaşandı. Songül Öden'in de senaryoyla ilgili rahatsızlıkları nedeniyle “Cevher” dizisinden çekildiği belirtildi. Böylece dizinin hazırlık sürecinde yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Dizi başlamadan kriz patlak verdi: Özgü Namal'dan sonra o da çekildi - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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