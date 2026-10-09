Murat Cemcir'in şirketi iflas etti
Murat Cemcir'in Selçuk Aydemir ile ortak kurduğu, 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Çalgı Çengi İkimiz' gibi filmlere imza attığı TR 40 33 Productions hakkında mahkemeden iflas kararı çıktı.
Yer aldığı filmlerle milyonlarca izleyiciye ulaşan ünlü oyuncu Murat Cemcir'in yapım şirketi TR 40 33 Productions resmen iflas etti.
Bir süredir mali sıkıntılar yaşadığı belirtilen şirket hakkında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi.
Murat Cemcir'in senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir ile 2016 yılında kurduğu şirket, 'Çalgı Çengi İkimiz' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi sinemada büyük gişe başarıları yakalayan projelere imza atmıştı.
Ancak şirket buna karşın son yıllarda yaşadığı mali problemleri aşamadı. Şirketin imza attığı son sinema filmi 2022 yılında izleyiciyle buluşan ‘Mahalleden Arkadaşlar’ oldu.
RESMEN İFLAS ETTİ
Sarıyer'de faaliyet gösteren TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için hukuki süreç sona erdi.
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 1 Ekim 2026 tarihi ve saat 14:48 itibarıyla şirketin iflasının açılmasına hükmetti.