Murat Cemcir'in şirketi iflas etti

Yer aldığı filmlerle milyonlarca izleyiciye ulaşan ünlü oyuncu Murat Cemcir'in yapım şirketi TR 40 33 Productions resmen iflas etti.

Bir süredir mali sıkıntılar yaşadığı belirtilen şirket hakkında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi.

Murat Cemcir'in senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir ile 2016 yılında kurduğu şirket, 'Çalgı Çengi İkimiz' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi sinemada büyük gişe başarıları yakalayan projelere imza atmıştı.

Ancak şirket buna karşın son yıllarda yaşadığı mali problemleri aşamadı. Şirketin imza attığı son sinema filmi 2022 yılında izleyiciyle buluşan ‘Mahalleden Arkadaşlar’ oldu.

RESMEN İFLAS ETTİ

Sarıyer'de faaliyet gösteren TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için hukuki süreç sona erdi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 1 Ekim 2026 tarihi ve saat 14:48 itibarıyla şirketin iflasının açılmasına hükmetti.