Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı

Antalya'ya tatile gelen İngiliz turist Stephen Kerr, otelde personelle tartışmış, ardından lobide asılı Türk bayrağına tükürmüştü. Gözaltına alınan Kerr, tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Dinek Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan 58 yaşındaki İngiltere vatandaşı Stephen Kerr, iddiaya göre, otel personeliyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kerr, tartışmanın ardından ise lobide asılı olan Türk bayrağına tükürdü. Otel çalışanlarının yakaladığı Kerr, ihbar üzerine otele gelen Alanya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tercüman aracılığıyla ifade veren Stephen Kerr, Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Kerr, işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklandı ve Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)