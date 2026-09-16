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Halk TV Türkiye Tunceli'de acı haber: Polis memuru silahla vurulmuş halde bulundu

Tunceli'de acı haber: Polis memuru silahla vurulmuş halde bulundu

Tunceli'de evde silahla vurulmuş olarak bulunan polis memuru Gülbeddin P., hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Tunceli'de acı haber: Polis memuru silahla vurulmuş halde bulundu

Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki polis teşkilatından acı bir haber geldi. İlçede 4 yıldır görev yaptığı öğrenilen 33 yaşındaki polis memuru Gülbeddin P.'nin evinden silah sesleri gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede adrese intikal eden ekipler, evde ağır yaralı halde buldukları polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Bekar olduğu öğrenilen Gülbeddin P. ardından helikopterle hızla Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç polis memuru kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Ölümün ardından güvenlik güçleri ve savcılık tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayda ilk olarak intihar ihtimali üzerinde durulurken, polisin ölüm nedeninin kesinlik kazanması için başlatılan adli ve idari soruşturma titizlikle sürdürülüyor. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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