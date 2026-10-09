Tunç Soyer cezaevinden seslendi: Bu transferle İzmir el değiştirmedi

Halk TV ekranlarında Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu "Gün Doğarken" programında, cezaevinde bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in son gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri aktarıldı. Halk TV ekibinin cezaevine ilettiği sorulara toplu bir yanıt gönderen Soyer, tartışmalara ilişkin değerlendirmesinde İzmir halkının iradesine işaret etti.

Tunç Soyer, cezaevinden ilettiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bu sorularınıza İzmirli benden daha güzel cevap veriyor. Çünkü İzmirli İzmir duruşuna sahip çıkıyor. Zaten toplum Türkiye'de siyaset kurumunun önüne geçti. Hele İzmir'de... İzmirli siyasi hamleleri çok iyi okuduğu için, ne olursa olsun duruşunu kaybetmez. O nedenle yapılan bu transferle İzmir el değiştirmedi. İzmir şu anda partiler üstü bir konsolidasyon yaşıyor. İzmir duruşu olarak tarif ettiğimiz bu irade köklerini geçmişten alan ve geleceğe uzanan bir kültürdür."

"TOPLUM SİYASET KURUMUNUN ÖNÜNE GEÇTİ"

Programda aktarılan değerlendirmede, halkın siyasetteki mevcut elitlerin ve kurumların vizyonunun ötesine geçtiği vurgulandı. Soyer, mesajında özellikle İzmir seçmeninin siyasi hamleleri doğru analiz etme kabiliyetine sahip olduğunu, bu nedenle kentin benimsediği temel siyasal ve toplumsal çizgiden taviz vermeyeceğini kaydetti.

"İZMİR PARTİLER ÜSTÜ BİR KONSOLİDASYON YAŞIYOR"

Soyer'in açıklamasında öne çıkan bir diğer başlık ise "İzmir duruşu" ve partiler üstü kenetlenme oldu. Kentte yaşanan sürecin siyasi bir teslimiyet yaratmadığını ifade eden Soyer, ortaya çıkan tablonun partiler üstü bir konsolidasyon olduğunu belirtti. Bu iradenin köklerini Cumhuriyet'in kuruluş değerlerinden ve geçmişinden alarak geleceğe uzanan köklü bir kent kültürü olduğunu vurguladı.

TUGAY'IN AKP'YE GEÇİŞİNE "HAYSİYET" VURGUSUYLA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cemil Tugay, 7 Ekim'de AKP Genel Merkezi'ne giderek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle AKP saflarına katılmış; Erdoğan için "büyük lider", AKP için ise "kimsesizlerin kimsesi" ifadelerini kullanmıştı.

Bu transferin hemen ardından, 15 aydır cezaevinde bulunan Tunç Soyer, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak duruma tepki göstermişti. Soyer, o mesajında şu ifadelere yer vermişti:

"İzmir'in hikayesi böyle bitmez, dayan güzel İzmir! Hiçbir bahane, hiçbir gerekçe İzmirlinin iradesini yok saymanın sebebi olamaz. Yetki, kaynak, daha çok hizmet iddiaları da asla meşruiyet getirmez. Sihirli değnek hayalleri de kimseyi kandırmaz. Çünkü bir işi yapmanın bir, yapmamanın bin sebebi vardır. Başkanlar, o sebebe inandıkları için başkanlık yaparlar. O da her koşulda hizmettir. Depremlerde yıkılmamak, krizlerde geri basmamaktır başkanlık.

Elimden geleni yapmaya gayret ettiğimi bildikleri için 15 aydır çocuklarım bana gururla bakıyor. Bu gururun sırrının haysiyet ve vicdan olduğunu biliyorum. Her şey geçiyor ama geriye haysiyetli olup olmadığınız miras kalıyor. İzmir Duruşu hepimize miras çünkü; İzmir Cumhuriyet'tir, Mustafa Kemal'dir, ilk kurşundur. İzmir Kurtuluşun ve Kuruluşun şehridir. İzmir ‘karşı yaka', ‘al sancak', ‘kadife kale'dir. İzmir yaşam sevinci, heyecanı, coşkusu, neşesidir. İzmir emek, dayanışma, hoşgörü, mücadele demektir. İzmirli olmak onurla, cesaretle bunlara sahip çıkmak için dik durmaktır. İzmir Duruşu işte bu kararlı iradeyle teslim olmamaktır. Başın öne eğilmesin güzel İzmir. Yaşasın İzmir! Yaşasın İzmir Duruşu!"