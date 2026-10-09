Annesi evlatlıktan reddedecek, eşi boşayacaktı! Cemil Tugay meğer AKP'ye ailesi için geçmiş

2024 yerel seçimlerinde 1 milyon 292 bin 118 İzmirlinin oyuyla göreve gelen Cemil Tugay, belediyeyi AKP saflarına taşımasının ardından 'yeni yol arkadaşlarıyla' bir araya geldi.

Yeni Şafak’ın aktardığı bilgilere göre Tugay, bir grup AKP mensubuyla yaptığı sohbette, tepki çeken transfer kararını nasıl aldığını anlattı. 1.3 milyon yurttaşın sandık iradesini iktidara teslim eden Tugay, bu adımı kendi ailesinin ve yakınlarının telkiniyle attığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Benim çevremde AK Partili hiç yok ama tüm ailem ve çevrem AK Parti’ye geçmem yönünde ısrarcı oldu. Ben doğru bir karar aldım. İzmir için yaptım bunu. Çalışmayı seviyoruz. Bundan sonra İzmir için daha çok çalışacağız. İzmir için doğru bir karar verdik."

"EŞİM BOŞAR, ANNEM EVLATLIKTAN REDDEDER" DEMİŞTİ

Tugay'ın bugün "ısrar ettiler, dua ettiler" diyerek transferine kalkan yaptığı ailesiyle ilgili geçmişte söyledikleri ise arşivden çıktı. Cemil Tugay, ocak ayında gündeme gelen transfer iddialarını yalanlarken, ailesinin ve eşinin böyle bir adıma asla onay vermeyeceğini bizzat şu sözlerle açıklamıştı:

"Benimle bu konuyla ilgili hiçbir AKP’li temas kurmadı. Ben 59 yaşındayım. Bunca yıldır bir dünya görüşüm, hayata bakışım var. Bunları bir günde yok sayıp AKP’ye geçsem öncelikle yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz. Annem ‘Seni evlatlıktan reddederim’ dedi. Eşim ‘Seni boşarım’ dedi. Ayrıca AKP’nin şimdiki yönetim anlayışıyla bir şey yapmak mümkün mü? Bu iddiaların tamamı asılsız. Biz liyakat esaslı işe alım yapıyoruz. Demokrasi ile belediyeyi yönetiyoruz. Sadece tek bir kişiye sorarak icraat yapan bir partide bunlar nasıl olabilir? Dünya görüşümüzle uyuşmaz."

BİR YIL ÖNCE: MİLYONDA BİR BİLE OLASILIK YOK, ETİK DIŞI

Tugay'ın arşivdeki çelişkileri bununla da sınırlı kalmadı. Bir yıl önceki bir başka açıklamasında partisinden ayrılıp başka bir partiye geçmeyi sert bir dille eleştiren Tugay, kamuoyuna şu sözlerle taahhütte bulunmuştu:

"Milyonda bir bile bir olasılık yok. CHP’den belediye başkanı olmuş birisinin ‘Partimi değiştiriyorum’ deme hakkı olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok ayıp buluyorum, etik dışı buluyorum. Ben böyle bir insan değilim, asla böyle bir şey yapmam… Bir gün CHP’yle ilişki koparsa partimden istifa ederim."

NE OLMUŞTU

"Asla yapmam", "Etik dışı", "Annem evlatlıktan reddeder" sözlerinin ardından süreç çok farklı işledi. 2024'te iktidara muhalif 1 milyon 292 bin 118 seçmenin tercihiyle göreve gelen Cemil Tugay, 7 Ekim 2026 tarihinde AK Parti'ye katıldı.

Emanet edilen iradenin iktidara taşınması İzmir sokaklarında ve kamuoyunda sert protestolarla karşılanırken, YENİ Parti lideri Özgür Özel de Tugay'ın bu kararına "Hain, İzmir'e ihanet etti" sözleriyle tepki gösterdi.