AKP rozetini taktı ilk işi izne çıkmak oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP saflarına katılması geniş yankı uyandırırken, geçiş sürecinin hemen ardından yeni bir gelişme yaşandı. AKP'ye katılmasıyla İzmirlilerin büyük tepkisini çeken Tugay'ın, parti rozetini taktıktan hemen sonra 5 gün süreyle izne çıktığı ortaya çıktı.

Sözcü TV muhabiri Gamze Elçi'nin aktardığı bilgilere göre; 5 günlük izne ayrılan Cemil Tugay, bu kararını sabahın erken saatlerinde belediye personeline gönderdiği bir mesajla duyurdu.

BELEDİYEDE İSTİFA VE VEKÂLET DEĞİŞİKLİĞİ

Tugay’ın izne çıkmasıyla birlikte belediye yönetimindeki dengeler de değişti. Başkan Vekili Levent Yıldır görevinden istifa etti. Yıldır'ın istifası üzerine, 5 günlük izin süresince Cemil Tugay'ın yerine İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Özuslu'nun vekâlet edeceği bildirildi.

NE DEMİŞTİ?

AKP saflarına katıldıktan sonra kamuoyuna açıklamalarda bulunan Cemil Tugay, kararının gerekçesini şu sözlerle ifade etmişti:

"Ben bugün huzurlarınızdayım. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.

Yunus Emre misali; ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim"