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Halk TV Türkiye TÜBİTAK yüzlerce personel alacak! Başvuru tarihleri belli oldu

TÜBİTAK yüzlerce personel alacak! Başvuru tarihleri belli oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 660 personel istihdam edecek.

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TÜBİTAK yüzlerce personel alacak! Başvuru tarihleri belli oldu

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, TÜBİTAK'ın Ankara, Kocaeli (Gebze) ve Bursa'daki birim ve enstitülerinde görev yapmak üzere 660 personel alınacak.

Bu kapsamda, AR-GE personeli (araştırmacı), uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik ve destek personeli, AR-GE proje/destek teknisyeni, avukat, memur ile silahlı özel güvenlik görevlisi pozisyonlarına alım yapılacak.

TÜBİTAK yüzlerce personel alacak! Başvuru tarihleri belli oldu - Resim : 1

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MEMUR VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI 7 EYLÜL’DE SONA ERECEK

AR-GE personeli, uzman, teknik personel ve teknisyen kadroları için başvurular, 22 Eylül saat 17.00'ye kadar TÜBİTAK Kariyer Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadrolarına yönelik başvurular ise 7 Eylül saat 17.00'ye kadar Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden alınacak. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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