TRT'nin ünlü savaş muhabiri hayatını kaybetti

TRT muhabiri 56 yaşındaki Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gazetecilik kariyerine 1989 yılında başlayan Öztürk, uzun yıllar boyunca savaş ve kriz bölgelerinde görev yaptı. Deneyimli gazeteci, dünyanın farklı noktalarında takip ettiği çatışmalar ve hazırladığı haberlerle tanınıyordu.

GAZETECİLİK KARİYERİ

Recep Levent Öztürk, gazetecilik mesleğine 1989 yılında adım attı. Kariyeri boyunca Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan Öztürk, özellikle savaş ve kriz haberleriyle öne çıktı.

Mesleğinin önemli bölümünü çatışmaların yaşandığı bölgelerde geçiren Öztürk, sahadan yaptığı haberlerle izleyicilere bölgedeki gelişmeleri aktardı. Afganistan, Pakistan, Orta Doğu ve çeşitli kriz bölgelerinde görev yapan deneyimli muhabir, zorlu çalışma koşullarına rağmen gazetecilik faaliyetlerini sürdürdü.

GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Öztürk'ün meslek hayatındaki en dikkat çekici olaylardan biri 2008 yılında Gürcistan'da yaşandı. Çatışmaları takip ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Öztürk, saldırı sonucunda bir gözünü kaybetti.

Yaşadığı ağır olayın ardından mesleğinden uzaklaşmayan Öztürk, farklı coğrafyalardaki gelişmeleri takip etmeye devam etti. Savaş bölgelerinde görev yapmanın getirdiği risklere rağmen sahadaki çalışmalarını sürdürdü.

BEYRUT'TA GÖREV YAPTI

Öztürk, 2026 yılında da gazetecilik faaliyetlerini sürdürdü. Beyrut'ta savaş bölgesindeki gelişmeleri takip eden deneyimli muhabir, sahadan gelişmeleri aktarmaya devam etti.

Uzun yıllara yayılan kariyerinde birçok kriz ve çatışma bölgesinde görev yapan Öztürk, gazetecilik mesleğini sahada sürdürdü.

Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Öztürk, hayatını kaybetti.