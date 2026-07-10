Trafikte yediği dayaktan sonra Erdoğan'a seslendi: Dayağı ben yiyorum parayı devlet alıyor

Trafikte yaşanan tartışmada darp edilen bir adam, kendisini darbeden sürücüye uygulanan para cezasından komisyon istedi. Çektiği videoyla Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'a seslenen vatandaş, "Dayağı yiyen ben, cezayı devlet aldı. Bak Recep Tayyip Erdoğan, hemşehrimsin, severim seni. Her dayak yiyene yüzde 5 komisyon kestir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaştığı videoda yer alan ifadelere göre, trafik tartışmasında darbedilen vatandaş diğer sürücüye kesilen para cezasından komisyon istedi. Darp edilen vatandaş şu ifadeleri kullandı:



"Evet. Yolda, trafikte kavga ettik. Dayağı yiyen ben, cezayı alan devlet. Şu gözüme bak, şurama bak. Adamlar beni dövüyor. Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet.

"DAYAĞI BEN YİYORUM PARAYI DEVLET ALIYOR"

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dayağı yiyen bizsek aldığınız paradan yüzde beş komisyon bize verin. Bizim sayemizde devlet para kazanıyor. Dayağı ben yiyorum, parayı devlet alıyor. Böyle bir şey olmaz ya.

"E BİR KOMİSYON VER BİZE YA"

Böyle bir şey olmaz. Gözümüz, kafamız şişti. Devlet 180 milyar para aldı. E bir komisyon ver bize ya. Bizim sayemizde devlet ceza kesiyor, parayı alıyor; dayak yiyene bir şey yok. Dayak, dayak yediğiyle kalıyor.

"ERDOĞAN BU İŞE BİR EL AT"

Böyle bir şey olmaz. Bak Recep Tayyip Erdoğan, hemşerimsin, severim seni. Bu işe bir el at. Her dayak yiyene, ceza kestirdiğiniz zaman yüzde beş komisyon verin. Biz boşuna mı dayak yedik ya?"