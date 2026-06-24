Trafik magandası dehşeti: Demir çubukla darbedilen sürücü hayatını kaybetti!
Kocaeli'de trafikte yol verme tartışmasının ardından darbedilen 60 yaşındaki Hayrettin Özdemir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan 2 şüpheli ise yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, trafik yol verme tartışması sonrası demir çubukla darbedilen 60 yaşındaki Hayrettin Özdemir, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından kaçan S.T.S. ve T.S., emniyet güçlerinin takibi sonucu Gaziantep'te yakalanarak Kocaeli'ye getirildi.
Olay, 19 Haziran günü saat 17.00 sularında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Alikahya Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı Kuzey Yan Yol mevkisinde gerçekleşti. Hayrettin Özdemir idaresindeki minibüs, Sakıp Sabancı Köprü Altı yönüne doğru ilerlerken, aynı istikamete dönmek isteyen bir tırla karşı karşıya geldi.
DEMİR ÇUBUKLA SALDIRDI
İki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tırın yolcu koltuğundan elinde demir çubukla inen bir kişi, minibüs şoförü Özdemir'e saldırdı. Ağır şekilde darbedilen yaşlı adam kanlar içinde kalırken, saldırganlar geldikleri tıra binerek hızla olay yerinden kaçtı.
60 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Hayrettin Özdemir, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne nakledilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Hastanede entübe edilen Özdemir, doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
Hayrettin Özdemir’in cenazesi, Alikahya Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Alikahya Mezarlığı’na defnedildi.
KAÇAN ŞÜPHELİLER GAZİANTEP'TE YAKALANDI
Cinayetle sonuçlanan olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, olaya karışan S.T.S. ve T.S. isimli iki şüphelinin Gaziantep’e kaçtığı belirlendi.
Kocaeli polisinin Gaziantep'te düzenlediği eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalanan zanlılar, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Olayla ilgili adli süreç devam ediyor. (DHA)