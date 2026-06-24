Yol kenarında kanlar içinde bulundu: Tabancayla vurulmuş!
Konya’da yol kenarında kanlar içinde bulunan 26 yaşındaki Ramazan Arslan’ın sırtından iki kurşunla vurulduğu saptandı. Hastaneye kaldırılan gencin durumu ağırlaşırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Konya’nın Ereğli ilçesinde yol kenarında ağır yaralı halde bulunan 26 yaşındaki Ramazan Arslan’ın, tabancayla sırtından vurulduğu belirlendi.
Vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırılan gencin durumu ciddiyetini korurken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
YOL KENARINDA KANLAR İÇİNDE BULUNDU
Olay, saat 14.00 sıralarında Ereğli-Konya kara yolunun ilçe girişinde yaşandı. Yol kenarında kanlar içinde yatan birini gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR: SIRTINDA İKİ KURŞUN VAR
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, adının Ramazan Arslan olduğu öğrenilen yaralı genç, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sırtına 2 kurşun isabet ettiği belirlenen Arslan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN MI ATILDI?
Polis ekipleri, olay yerinde ve çevrede detaylı inceleme başlattı. İlk bulgulara göre Ramazan Arslan’ın tabancayla vurulduktan sonra bir araçtan yol kenarına atılmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Şüphelileri yakalamak için başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)