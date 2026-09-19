Trabzon'da heyelan serendiyi yerle bir etti!

Trabzon’da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde ulaşım ve yerleşim alanlarında olumsuzluklara yol açtı. Metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü kentte bazı bölgelerde su baskını, sel ve taşkın yaşanırken, yağışın etkisiyle kaya düşmesi ve heyelanlar da meydana geldi.

Tonya ilçesine bağlı İskenderli Mahallesi’nde meydana gelen heyelan sırasında istinat duvarı çöktü. Duvarın yıkılmasıyla birlikte bir serendi de zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Olay anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kavazlı küme evlerinde Muhammet Aydın’a ait evin yanında bulunan serendinin, heyelan nedeniyle çöken istinat duvarının üzerine devrildiği ve ardından yıkıldığı görüntülere yansıdı. Heyelan sırasında serendinin büyük bölümünün toprak ve yıkılan duvarın altında kaldığı görüldü.

Bölgede yağışların ardından meydana gelebilecek yeni heyelan ve taşkınlara karşı çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

SERENDİ NEDİR?

Serendi; dört, altı veya sekiz direk üzerine kurulmuş, tahıl, meyve ve sebze kurusu saklamak için kullanılan yüksek kiler veya ambar (serender benzeri yapı) demektir. (DHA)