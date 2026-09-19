Yağmur yağınca Rize ve Trabzon'u sel aldı: Dereler taştı, toprak kaydı, evler boşaltıldı

Rize ve Trabzon'da etkili olan şiddetli yağış, sel, taşkın ve heyelana neden oldu. Rize'de metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşerken, Trabzon'da bu miktar yaklaşık 50 kilogram olarak ölçüldü. Derelerin taşması sonucu yollar ve bazı ev ile iş yerlerinin bodrum katları su altında kaldı. Bazı binalar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Sağanak yağış, Rize’nin İyidere ve Pazar ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, 9 mahalle ve 7 köyde hasar meydana geldiğini açıkladı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise kentte can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

İyidere'de menfezlerin tıkanmasıyla cadde ve yollar suyla kaplandı, çok sayıda araç mahsur kaldı. Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde oluşan su birikintileri ulaşımı aksattı. Yüksek kesimlerde, özellikle çay tarımı yapılan alanların çevresinde heyelanlar meydana geldi. Sel ve taşkınların ardından belediye, özel idare, DSİ ve Karayolları ekipleri iş makineleriyle temizlik ve su tahliye çalışmalarına başladı.

EVLER BOŞALTILDI, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Trabzon'da sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda trafik yoğunluğu oluştu, bazı araçlar yolda kaldı. Havalimanına ulaşımın sağlandığı güzergâhlarda su birikintileri meydana gelirken, kentin yüksek kesimlerinde elektrik kesintileri yaşandı. Yalıncak Mahallesi’nde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 8 katlı iki bloğun zemin ve birinci katlarında hasar oluştu. Binalardaki sakinler tedbir amacıyla tahliye edildi.

TİSKİ, Karayolları ve itfaiye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak su tahliyesi yaptı. Her iki kentte meydana gelen sel, taşkın ve heyelanlarda can kaybı yaşanmadı.

HER YIL BENZER TABLO

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, bölgede her yıl benzer tablolarla karşılaşıldığına dikkat çekti.

Kurdoğlu, yoğun ve şiddetli yağışlar karşısında gerekli tedbirlerin alınmadığını ve kalıcı çözüm konusunda yeterli projelerin ortaya konulmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Burada asıl mesele Karadeniz Sahil Otoyolu, HES'ler, taş ocakları ve son olarak yaylalarda maden sondaj çalışmaları ile DSİ'nin dere ıslahı adı altında başlattığı kanal projeleri. Karadeniz Sahil Otoyolu ile denizle kentlerin arasında Çin seddi gibi ciddi bir set oluşturdu ve suların denize ulaşımı engellendi. HES projeleri ise akan derelerin suyunu yuttu. Yaylalarda maden sondaj çalışmaları yapıyor olması doğanın kimyasını tamamen bozuyor. Daha sonra ise bu şiddetli yağmurlarla heyelanlar oluşmasına sebep oluyor.

"DSİ PROJELERİNE 'TABUTLUK' DİYORUZ"

DSİ kanal projelerine 'tabutluklar' diyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Arhavi'de yaşanan sel ve heyelanlarda bunun en canlı örneklerini gördük. DSİ tarafından dere ıslahı adı altında derelerin kanala alınması tam bir faciaya sebep oldu. Bu son yaşanan sel felaketi anlaşılıyor ki son olmayacak. O nedenle acilen hayata geçirilmek istenen ve felaketlerle sonuçlanan bu projelerden bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Yoksa her yağmurda bu felaketleri yaşayacağız, can kaybı olmadı diye de sevineceğiz"