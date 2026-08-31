Trabzon’da 1 belediye başkanı ve 21 Meclis üyesi YENİ Parti'ye katıldı

Trabzon’un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 21 Belediye Meclis üyesiyle birlikte YENİ Parti’ye katıldı. Düzenlenen törende kurucu üyelik belgesini alan ve parti rozetini takan Kaya, “Türkiye'nin her zamankinden daha çok yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı, işte biz bu yeni başlangıca hep birlikte bir adım atıyoruz” dedi.

"ONUN OLDUĞU YERDE TEREDDÜTSÜZ OLMAK VAZİFEMİZDİR"

YENİ Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen katılım törenine Ahmet Kaya’nın yanı sıra YENİ Parti Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Törende Kaya’ya kurucu üyelik belgesi verilirken parti rozeti de takıldı. Kaya, YENİ Parti’nin kuruluşundan itibaren hareketin içinde yer aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“YENİ Parti telaffuz edilmeye başladığında, ilk önce orada olmamız gerektiğini arkadaşlarımızla değerlendirdik. Ben Sayın Özgür Özel'le 5 yıl parlamentoda görev yaptım. Nasıl çalışkan, vefalı, yurtsever bir insan olduğunu bizzat 5 yılda gözlemledim. Dolayısıyla, ‘Onun olduğu yerde tereddütsüz olmak vazifemizdir’ dedik ve o anlayışla YENİ Partimizde yerimizi aldık. Yine Sayın Cumhurbaşkanı adayımız, sevgili kardeşimiz, hemşerimiz Ekrem İmamoğlu... İstanbul'da Türkiye'ye yeni bir belediyecilik anlayışıyla, yoksula, ihtiyaçlıya dokunan, sosyal yardımlarıyla, yaptığı birbirinden değerli işlerle belediyecilikte çığır açan Ekrem İmamoğlu kardeşimiz... Bizim yerimiz onun yanıdır. İlk gün de öyle düşünüyorduk, bugün de böyle düşünüyoruz.”

Siyasi geçmişinin 16 yaşında SODEP ile başladığını ve 1992’den itibaren CHP’nin farklı kademelerinde görev yaptığını belirten Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"BİRLİKTE YOL YÜRÜDÜĞÜMÜZ KADROLARLA BİRLİKTE BU TARİHİ KARARI ALDIK"

"Sonrasında yaşanan süreci hepimiz biliyoruz. Partimizin nasıl işgal edildiğini, iş birlikçilerle yapılan görüşmeler sonrasında partimize nasıl bir kötülük yapıldığını biliyoruz. Aslında sadece partimize değil, ülkemize ve ülkemizin geleceğine nasıl ihanet edildiğini hep birlikte üzülerek gözlemledik. Orada bizlere siyaset yapma, hizmet etme alanı bırakmadılar. O yüzden milletimizle görüşerek, bize oy veren seçmenlerimizden, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızdan helallik alarak, görüş alarak bu tarihi kararı alma durumunda kaldık. Çünkü o insanlar bizlere güvenerek, bizlere inanarak oy verdiler, bu değerli emaneti bizlere teslim ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmak her birimiz için çok zordu, içimize sinen bir şey değildi ama bir mecburiyetti. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul işgal edildiğinde Anadolu'ya çıkıp Milli Mücadele'yi örgütlemeyi düşünmüştü ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak oradan çoban ateşlerini yakmıştı. Bazen siyasetin, yaşamın, mücadelenin içinde bu tür kararlar almak gerekiyor. Biz de yol yürüdüğümüz, vicdanlarına, birikimlerine, liyakatlerine güvendiğimiz kadrolarla birlikte bu tarihi kararı aldık ve birlikte bu yolculuğa çıktık."

"ÜLKENİN GİDİŞATINDAN KAYGI DUYAN HERKESİ BEKLİYORUZ"

Türkiye’nin mevcut durumundan endişe duyan vatandaşlara YENİ Parti çatısı altında bir araya gelme çağrısı yapan Kaya, “Bu gidişattan memnun olmayan bütün yurttaşlarımızı bir arada toparlamak için yola çıktık. ‘Ben bu ülkeyi seviyorum; devletimi, bayrağımı, vatanımı seviyorum ama bu gidişattan kaygı duyuyorum’ diyen herkesle kucaklaşmak, herkesle kol kola girip yol yürümek istiyoruz. Çünkü bugün memleketin ve milletin ihtiyacı budur. Dertlere derman olma anlayışıyla siyaset yapan bütün yurtseverlerin, bütün vatanseverlerin Kuvayımilliye ruhuyla bir araya gelmesi tarihi bir sorumluluktur. Hiç kimsenin dün nerede siyaset yaptığına bakmaksızın ülkemizin gidişatından, çocukların geleceğinden kaygı duyan, pahalılıktan geçim sıkıntısından bıkan, bolluk berekete, huzura hasret bütün yurttaşlarımızı YENİ Parti çatısı altında birlikte yol yürümeye davet ediyoruz. Söz konusu artık siyaset değildir, siyasi partiler değildir. Lütfen bunun ayırdında olalım, söz konusu olan vatandır. Söz konusu vatan olduğu yerde hiçbir hesap yapılmaz, vatanın birliği, bütünlüğü ve güzel yarınlarının hesabı yapılır. Türkiye'nin her zamankinden daha çok yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı, işte biz bu yeni başlangıca hep birlikte bir adım atıyoruz.” dedi.

“YENİ UMUTLAR, YENİ BAŞARILAR BİZLERİ BEKLİYOR”

YENİ Parti’de bireysel hesaplara yer olmayacağını vurgulayan Kaya, “Bütün arkadaşlarımdan ricamdır; hiçbirimiz, hiç kimse asla bireysel hesap yapmayacak. YENİ Parti bireysel hesapların değil, toplumsal hesapların yapıldığı, ülkenin, memleketin, milletin dert edildiği ve o dertlerin çözüleceği yer olacaktır. Hiç kimse ‘Ben şuraya talip olacağım, kendime göre hesap yapıyorum’ anlayışıyla YENİ Parti'de siyaset yapma şansına sahip değildir. Her birimizin temel önceliği toplumun derdidir. Çözülmesi gereken binlerce dert birikmiştir. Bunu görüyoruz ve bu dertleri çözecek olan kadrolar buradadır. Bu anlayışla siyasetimizi sürdüreceğiz. Herkese kapımız, gönlümüz açıktır. Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz. Yeni başlangıçlar büyük değişimlerin ilk adımıdır. Yeni başlangıçlar güzel yarınların habercisidir. Yeni başlangıçlara cesaret edebilenler, yarınların hikâyesini yazanlardır. Yeni umutlar, yeni başarılar bizleri bekliyor. Allah yolumuzu açık etsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." diyerek konuşmasını tamamladı. (ANKA)