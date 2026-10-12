Tokat'ta korkutan salgın bilançosu! 5 bin kişi hastanelik oldu: Vali son durumu açıkladı

Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren art arda görülen bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleri endişeye neden oldu. Kent merkezinde çok sayıda kişinin sağlık kuruluşlarına başvurmasının ardından harekete geçen valilik, dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında dün okullarda eğitime 1 gün ara verdi. Tokat Valisi Abdullah Köklü ise hastanelere yapılan başvuruların sayısının yaklaşık 5 bine ulaştığını açıkladı.

5 BİN BAŞVURU, 30 HASTA HASTANEDE YATIYOR

Tokat Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Vali Abdullah Köklü, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, kentteki tüm hastanelere şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişinin başvurduğunu bildirdi.

Farklı hastanelerde 30 kişinin yatarak tedavi gördüğünü belirten Köklü, bu hastaların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Yaşanan sağlık sorunlarının bağırsak enfeksiyonu tablosuyla örtüştüğünü ifade eden Köklü, rahatsızlığın kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

GÖZLER SU VE YİYECEKLERDEN ALINAN NUMUNELERDE

Şikayetlerin nedenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Köklü, bağırsak enfeksiyonu vakalarında su ve gıdaların olası kaynaklar arasında bulunduğuna dikkat çekti. Bu nedenle gerekli numunelerin Ankara'ya gönderildiğini belirten Köklü, analiz sonuçlarının çarşamba günü alınmasının beklendiğini açıkladı.

Köklü, test sonuçları ortaya çıkmadan rahatsızlıkların su kaynaklı olduğunu söylemenin doğru olmayacağını vurguladı. Sonuçlar açıklanana kadar vatandaşların su ve yiyecek tüketiminde temkinli davranmasının faydalı olacağını ifade etti.

Mevcut durumda aşırı endişe gerektiren bir tablonun görünmediğini ifade eden Köklü, ilerleyen günlerde yeni bir risk ortaya çıkması halinde gerekli tedbirlerin alınacağını kaydetti. (DHA)