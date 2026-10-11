2 bin 914 kişi hastanelik oldu: Valilikten açıklama, şebeke suyu incelemeye alındı

Tokat il merkezinde 9 Ekim Cuma gününden bu yana bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle başvuran 2 bin 914 kişi hastanelere akın etti.

Şebeke suyunun incelemeye alındığını açıklayan Tokat Valiliği, tahlil sonuçları çıkana kadar kent sakinlerine güvenilir ambalajlı suları tercih etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

HASTANELERE AKIN ETTİLER

Tokat Valiliği, kent merkezindeki hastane başvurularına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, sağlık kuruluşlarına başvuran 2 bin 914 kişiden 18'inin çocuk olduğu ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkezinde 9 Ekim Cuma günü, akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarımıza başvurular yapılması üzerine, ilgili kurumlarımızca inceleme başlatılmıştır.

11 Ekim Pazar günü saat 08.00 itibarıyla sağlık kuruluşlarımıza toplam 2 bin 914 vatandaşımız başvurmuş olup, 18 çocuğumuzun hastanelerimizde takip ve tedavileri devam etmektedir.

Tedavisi süren çocuklarımızın genel sağlık durumları iyi olup, sağlık ekiplerimizce yakından takip edilmektedir. Şikayetlerin nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda çalışmalar sürdürülmektedir."

"3 GÜN BOYUNCA ŞEBEKE SUYU KULLANMAYIN" UYARISI

Şebeke suyundan alınan numunelerin incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiğini bildiren Tokat Valiliği, sonuçlar çıkana kadar yurttaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulundu:

"Şehrin farklı noktalarından alınan içme suyu numuneleri, ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderilmiş olup sonuçların 3 gün içerisinde alınması beklenmektedir.

Laboratuvar sonuçları açıklanana kadar tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması, bu ihtiyaçların güvenilir ambalajlı içme sularından karşılanması tavsiye edilmektedir.

Şebeke suyu, içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabilir ancak ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmelidir. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmekte olup, inceleme sonuçları ve süreçteki gelişmeler valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır."