Tokat'ta 12 günlük endişeli bekleyiş mutlu sonla bitti

Tokat'ta 1 Temmuz tarihinde yanına iki valiz alarak evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Ceren N.B., ailesine sağ salim geri döndü. Evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşayan Fadime ve Burhan B. çifti, kızlarının eve dönmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

AİLE POLİSE BAŞVURMUŞTU

1 Temmuz günü öğleden sonra saat 16.30 sularında evden ayrılan genç kızın geri dönmemesi ve telefonlarına ulaşılamaması üzerine paniğe kapılan aile, durumu polise bildirmişti. İhbar üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ve Karşıyaka Polis Amirliği ekipleri arama çalışması başlatmıştı. 12 gün süren gergin bekleyiş, Ceren'in dün akşam saatlerinde eve dönmesiyle sona erdi.

"DÜNYALAR BİZİM OLDU"

Kızına kavuşmanın mutluluğunu paylaşan baba Burhan B., yaşadığı sevinci "Çok mutluyum. Şu anki duygularım benim için tarifsiz bir duygu” sözleriyle ifade etti. Kapı çaldığında büyük bir şok ve sevinç yaşadığını belirten anne Fadime B. ise hislerini şu sözlerle dile getirdi: "Kızım evine geldi çok şükür. Allah’ıma binlerce şükürler olsun, sağ salim bulundu. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Dünyalar bizim oldu. Allah kimseyi evladı ile sınamasın.” (DHA)