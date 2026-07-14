Hava almak isterken canından oldu

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde meydana geldi. Dört katlı apartmanın 3'üncü katında oğlu ile birlikte yaşayan Huriye Bakılan, hava almak için pencereye çıktı.

Bakılan'ın yaslandığı pencere korkuluklarının henüz belirlenemeyen bir nedenle kırılması sonucu dengesini kaybetti. Talihsiz kadın korkulukların yerinden çıkmasıyla birlikte 3'üncü kattan aşağı, apartmanın önündeki kaldırıma düştü.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ ANCAK KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Huriye Bakılan'ın düşmenin etkisiyle olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Bakılan'ın ailesi ise sinir krizi geçirdi. Talihsiz kadının cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.