TMSF 106 aracı satışa çıkardı: 25 milyon liraya var 16 bin liraya da

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum devrinde bulunan ve farklı şirket gruplarına ait toplam 106 aracı açık artırma yöntemiyle satışa sundu. Piyasa muhammen bedeli 25 milyon lirayı bulan lüks segment araçlardan kurye motosikletlerine kadar geniş bir yelpazenin yer aldığı ihaleler, 11-17 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

ZİRVEDE 25 MİLYON TL'LİK LÜKS OTOMOBİLLER VAR

TMSF'nin satışa çıkardığı ihale vitrininin en yüksek bedelli araçlarını lüks otomobiller oluşturuyor. Fon yönetimi; 2023 model Mercedes-Maybach S 580 4Matic Inspiration için 25 milyon TL, 2023 model Range Rover Autobiography SWB için 18 milyon TL, 2023 model Audi A8 L 3.0 TFSI Quattro için 11 milyon TL ve 2022 model Audi S8 için 9,8 milyon TL muhammen bedel belirledi.

Lüks Araç Marka / Model Model Yılı Muhammen Bedel Mercedes-Maybach S 580 4Matic Inspiration 2023 25.000.000 TL Range Rover Autobiography SWB 2023 18.000.000 TL Audi A8 L 3.0 TFSI Quattro 2023 11.000.000 TL Audi S8 2022 9.800.000 TL Listede Yer Alan Diğer Lüks Modeller: 2024 Land Rover Discovery, 2022 Land Rover Velar, 2024 Volvo XC90, Tesla Model Y, BMW 520d, Mercedes-Benz G Serisi, Audi A5 Cabriolet.

Lüks grupta ayrıca 2024 model Land Rover Discovery, 2022 model Land Rover Velar, 2024 model Volvo XC90, Tesla Model Y, BMW 520d, Mercedes-Benz G Serisi ve Audi A5 Cabriolet gibi üst segment modeller de alıcı bekliyor.

TİCARİ FİLOLAR VE İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİN AĞIR ARTIŞ

İhale kapsamında sadece binek araçlar değil, ağır ticari araçlar da satış listesinde yer alıyor. İnşaat, lojistik ve taşımacılık sektörlerine yönelik listede; çok sayıda 2023 model Astra damperli kamyon, Ford Trucks CKM1, Mercedes Arocs 4142-K damperli kamyonlar yer alıyor. Bunun yanı sıra Ford Transit kamyonet ve minibüsler, Mitsubishi Canter, çekiciler, tankerler ve yarı römorklar da açık artırmaya çıkarılıyor.

Kategori Satıştaki Öne Çıkan Modeller Damperli Kamyonlar 2023 Astra Damperli Kamyon, Mercedes Arocs 4142-K Kamyonet & Minibüs Ford Trucks CKM1, Ford Transit, Mitsubishi Canter Lojistik Filo Araçları Çekiciler, Tankerler ve Yarı Römorklar

BİNEK ARAÇLARDA TABAN FİYAT 420 BİN TL

Ekonomik sınıf binek otomobil kategorisinde ise piyasada yaygın kullanılan çok sayıda model satışa sunuluyor. Renault Clio, Renault Megane, Renault Symbol, Renault Taliant, Fiat Egea, Toyota Corolla, Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta, Peugeot 301, Dacia Duster, Dacia Sandero, Skoda Octavia ve Honda Accord gibi modeller, yaklaşık 420 bin TL’den başlayıp 1,7 milyon TL’ye kadar uzanan muhammen bedellerle ihale listesindeki yerini aldı.

Araç Türü Yer Alan Modeller Fiyat Aralığı Binek Otomobil Renault (Clio, Megane, Symbol, Taliant), Fiat Egea, Toyota Corolla, VW (Passat, Jetta), Peugeot 301, Dacia (Duster, Sandero), Skoda Octavia, Honda Accord 420 Bin TL - 1,7 Mil TL Motosiklet 2024 Yamaha MT-250, Honda NSC110, Honda NSC125, Mondial 50 ZNU EC 16 Bin TL - 350 Bin TL

MOTOSİKLETLER VE İHALE TAKVİMİ

İhalenin bir diğer ayağını ise motosikletler oluşturuyor. Listede 2024 model Yamaha MT-250, çok sayıda Honda NSC110 ve Honda NSC125 scooter ile Mondial 50 ZNU EC modelleri bulunuyor. Motosikletlerin muhammen bedelleri 16 bin TL ile 350 bin TL arasında değişiyor.

Ağustos ayı boyunca sürecek ihaleler; 11, 12, 13, 14 ve 17 Ağustos tarihlerinde TMSF'nin "Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe-Şişli/İstanbul" adresindeki hizmet binasında yapılacak. Araçların teknik detayları ve katılım şartları TMSF'nin resmi internet sitesinden yayınlandı.