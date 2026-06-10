TMSF tarafından el konulmuştu: Dev holding hisselerini OYAK devralıyor

Geçtiğimiz yıl sahiplerine yönelik "suç örgütü kurma" ve "kara para aklama" iddialarıyla düzenlenen dev operasyonların ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolüne geçen Can Holding hisseleri, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) tarafından satın alınıyor.

Tekfen Holding Anonim Şirketi (AŞ) ortaklık yapısında çok kritik bir hisse satışı hamlesi resmiyet kazandı.

Holding sermayesi üzerinde yüzde 42,8 oranında payı bulunan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ, elindeki tüm hisselerin devredilmesi hedefiyle Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile resmi devir görüşmelerine oturdu.

Söz konusu hisse hareketliliğine ilişkin olarak Tekfen Holding idaresinden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen resmi bildirimde şu cümlelere yer verildi:

"Şirketimizin sermayesinin yüzde 42,8'ine sahip olan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'den öğrenildiği üzere, sahip oldukları payların tamamının devrine yönelik olarak, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile satış ve devir amaçlı görüşmelere başlanmıştır. Süreçteki gelişmeler, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

ADLİ OPERASYON SÜRECİNDE NE YAŞANMIŞTI?

Söz konusu devir hamlesinin arkasında, geçtiğimiz yıl finans dünyasını sarsan çok katmanlı bir adli soruşturma dosyası bulunuyor. Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen tahkikat doğrultusunda 11 Eylül 2025 tarihinde aralarında holding hissedarları Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında resmi yakalama emri çıkarılmıştı. İlgili yasal süreç kapsamında Can Holding yönetimine TMSF el koyarak idari kontrolü üstlenmişti.

Soruşturmanın ilk günlerinde, 15 Eylül 2025’te adli makamlara sevk edilen isimlerden 5’i hakkında tutuklama hükmü verilirken; Kenan Tekdağ ise ev hapsi adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakılmıştı.

HOLDİNG BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Tahkikatın derinleşmesiyle birlikte, 25 Eylül 2025’te holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da kolluk kuvvetlerince gözaltına alındı. Can, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlamasının yanı sıra "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" iddialarıyla tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğinin karşısına çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, yöneltilen suçlamaların ağırlığını dikkate alarak tutukluluk kararı verdi.

Kemal Can, 28 Eylül 2025'TE hakimlik hükmüyle resmen cezaevine gönderildi. Aynı gün genişletilen yargı operasyonları kapsamında Can Holding ile ticari bağları bulunan Ciner Grubuna ait Park Holding ve alt şirketlerine yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Bu dalgada 12 şüpheli hakkında daha arama ve yakalama tedbiri uygulandı.

İKİNCİ DALGA OPERASYON VE TUTUKLAMALAR

Adli süreç sonbahar aylarında da hız kesmedi. 20 Ekim 2025 tarihinde İstanbul merkez odaklı olmak üzere toplam 4 şehri kapsayan ikinci büyük operasyon dalgası gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 25 şüpheli adliye sarayına sevk edildi.

Yargılama neticesinde aralarında Mehmet Kenan Tekdağ ile Mehmet Remzi Sanver’in de bulunduğu 11 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarken, kalan 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yürütülen bu dosya kapsamında emniyet ve adliye süreçlerine dahil edilen isimler arasında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can gibi aile üyeleri ile çok sayıda şirket tepe yöneticisi yer aldı.