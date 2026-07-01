Ticaret Bakanlığı'ndan "aldatıcı reklam" hamlesi: Resmî Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, "dijitalleşmeyle birlikte artan reklam yoğunluğu karşısında tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı daha iyi korunmasını sağlamak" amacıyla Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Yeni düzenleme, 33297 sayılı Resmi Gazete'de 1 Temmuz 2026'da yayımlandı. Değişikliklerle birlikte tüketicilerin korunmasına yönelik birçok alanda yeni kurallar hayata geçirildi.

HEDEFLİ REKLAMCILIK VE ÇOCUKLARA YÖNELİK YASAK

Kişisel verilerin analiz edilerek belirli kişi veya gruplara özel reklam sunulması anlamına gelen hedefli reklamcılık uygulamalarına ilişkin düzenlemeler getirildi. Reklam verenler, reklamın hangi kriterlere göre tüketiciye gösterildiğine dair açık ve kolay erişilebilir bilgi sunmak şartıyla bu tür reklamları yapabilecek. Ancak çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleriyle hedefli reklam yapılması tamamen yasaklandı.

SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİNE 'REKLAM' İBARESİ ZORUNLULUĞU

Influencer olarak bilinen sosyal medya etkileyicileri, herhangi bir menfaat karşılığı yaptıkları paylaşımlarda açıkça "reklam" veya "tanıtım" ibaresi kullanmak zorunda olacak. Ayrıca indirimli satış reklamlarında, indirim öncesi fiyat olarak indirim tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak.

YASAK KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Falcı, medyum, astrolog gibi hizmet reklamları ile yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına getirilen yasak, yasa dışı şans oyunlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Ayrıca tüketici şikayetlerine cevap verme süresi 72 saatten 48 saate indirildi.

YAPAY ZEKA VE ÇEVRESEL BEYANLARA YENİ KURALLAR

Yapay zeka ile oluşturulan ve insandan ayırt edilemeyen dijital karakterlerin kullanıldığı reklamlarda, bu durumun açıkça belirtilmesi zorunlu hale geldi. Gerçek bir kişinin dijital kopyasının ürün deneyimi yaşadığı izlenimi veren reklamlar ise yasaklandı. Çevresel beyan içeren reklamlarda "çevre dostu" gibi genel ifadeler kullanılamayacak, beyanların hangi aşamaya ilişkin olduğu belirtilmek zorunda. Bu beyanların yetkili kurumlardan alınan belgelerle ispatlanması gerekecek.

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR VE TÜKETİCİ DEĞERLENDİRMELERİ

Takviye edici gıdaların normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimi uyandıracak reklamları yasaklandı. Satın alım süreci doğrulanamayan mecralardan alınan tüketici değerlendirmeleri yayınlanamayacak. Değerlendirmeler farklı başlıklar altında yayınlansa bile tümüne aynı alanda erişilebilir şekilde yer verilmesi zorunlu olacak. Yeni düzenlemeler 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek.

(AA)