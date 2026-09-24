THY'nin dev Boeing anlaşmasını Trump kutlayarak duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Türkiye ve Bangladeş'in Boeing uçak alımlarına ilişkin açıklama yaptı. Trump, paylaşımında Türkiye ve Bangladeş'in toplam 111 Boeing uçağı satın alacağını, ayrıca 50 uçak için de opsiyon bulunduğunu duyurdu. Trump, bu gelişmenin on milyarlarca dolarlık satış ve devasa ABD ihracatı anlamına geldiğini belirtti.

'AMERİKAN İMALATI İÇİN BÜYÜK BİR GÜN'

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Boeing ve Amerikan imalatı için büyük bir gün. Bugün Türkiye ve Bangladeş, toplam 111 Boeing uçağı satın alacaklarını, ayrıca 50 uçak için de opsiyon bulunduğunu açıkladı. Bu, Howard Lutnick ve Ticaret Bakanlığı'nın desteğinin ardından gerçekleşti."

ON MİLYARLARCA DOLARLIK SATIŞ VE DEVASA ABD İHRACATI

Trump, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"On milyarlarca dolarlık satış ve devasa ABD ihracatı, ülkemiz genelinde on binlerce Amerikan istihdamını destekliyor. Piyasa, Boeing ve benim başından beri bildiğimiz şeyi görüyor: Amerika'da ürettiğinizde, Amerika'dan ihraç ettiğinizde ve Amerikalı işçileri desteklediğinizde şirketinizi daha güçlü hale getirirsiniz. Boeing'i ve inanılmaz iş gücünü tebrik ediyorum."