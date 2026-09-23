Özgür Özel haklı çıktı! Erdoğan Trump görüşmesi sonrası THY'den dev Boeing anlaşması

Türk Hava Yolları (THY), uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda Boeing ile 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. THY'den yapılan açıklamaya göre, 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda imzalanan anlaşma, şirketin Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyor.

ERDOĞAN BİZZAT SATIN ALDI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda kesinleştirilen anlaşmayla şirketin kısa ve orta menzilli uçuş ağının güçlendirilmesi ve filo büyüme stratejisinin desteklenmesi hedefleniyor.

Sipariş kapsamında 100 adet Boeing 737-8 uçağı kesin siparişe bağlanırken, ilave 50 adet Boeing 737 MAX uçağı için de opsiyon hakkı bulunuyor. (AA)

ÖZGÜR ÖZEL HAKLI ÇIKTI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald John Trump Jr.’ın İstanbul’daki Dolmabahçe Sarayı’nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü öne sürmüş, görüşmede Erdoğan’ın Trump ile görüşebilmek için Trump Jr.’dan randevu istediğini ve bunun karşılığında 300 Boeing uçağı alma sözü verdiğini iddia etmişti.

Özel, Erdoğan’ın Trump Jr.’a, “Bana Trump ile bir canlı yayın ayarlarsanız 300 tane Boeing uçağı almanın sözünü veriyorum” dediğini öne sürmüştü.

ERDOĞAN YALANLAMIŞTI

Erdoğan ise Özgür Özel’in sözlerine “Sağır duymaz uydurur” ifadesiyle yanıt vermiş ve iddiayı bizzat yalanlamıştı.

Erdoğan şöyle demişti:

"O da yanımızda mıydı? Siz inanmıyorsunuz bu tür şeylere değil mi? Arkadaşlar, sağıra hakaret etmek istemem de sağır duymaz uydurur. O adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekliyle verdi. Ve bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Bizler uçak alımlarını falan Özgür Özel'e sorarak bugüne kadar yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden de anlamaz. Onun kıratı değil. Dolayısıyla biz Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş, Türkiye-Amerika arasında yapacak olursak, bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok. Trump'ın bizzat kendisiyle yaparız"