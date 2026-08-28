THY'de yine alkollü pilot skandalı! Kokpite kadar geldi, faciayı kabin ekibinin dikkati önledi

Türk Hava Yolları'nın (THY) Brüksel-İstanbul uçuşu, görevli yardımcı pilot F.O.'nun uçuş öncesi alkol testinin pozitif çıkmasının ardından iptal edilmişti. Bunun ardından bir alkollü pilot skandalı daha yaşandı.

Türk Hava Yolları'nın Melbourne–Singapur–İstanbul seferini gerçekleştirecek kaptan pilotunun uçuş öncesi yapılan kontrolde 0,67 promil alkollü çıkması üzerine sefer iptal edildi.

AirportHaber'e ulaşan bilgilere göre olay, 7 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek TK169 sefer sayılı Melbourne–Singapur–İstanbul uçuşu öncesinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre uçuşta görevli kaptan pilot T.T., tüm yolcuların uçağa alınmasının ardından kokpite geçerek uçuş hazırlıklarına başladı. Ancak kaptanın içki içmesinden şüphelenen kabin ekibi, durumu THY'nin İstanbul'daki Operasyon Kontrol Merkezi'ne (OCC) bildirdi.

KABİN EKİBİNİN İHBARIYLA TEST YAPILDI

İhbar üzerine Melbourne Havalimanı'ndaki yetkili görevliler uçağa yönlendirildi.

Görevlilerin, uçağın kapılarının kapanmasına yaklaşık beş dakika kala kokpite girerek kaptan pilot T.T.'yi alkol testine tabi tuttuğu belirtildi. Yapılan testte T.T.'nin 0,67 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kaptanın uçuşuna izin verilmezken, TK169 seferi de gerçekleştirilemedi.

YOLCULAR OTELLERE GÖNDERİLDİ

Seferin iptal edilmesinin ardından uçaktaki yolcuların tahliye edildiği ve konaklamalarının sağlanması amacıyla otellere yerleştirildiği öğrenildi. Yaşanan olayda kabin ekibinin dikkati sayesinde alkollü olduğu belirlenen kaptanın uçuş gerçekleştirmesinin önüne geçildi.

ERTESİ GÜN PAS YOLCU OLARAK GÖNDERİLDİ

AirportHaber'in edindiği bilgilere göre olayın ardından kaptan pilot T.T., ertesi gün başka bir uçakla Melbourne'den Singapur'a pas yolcu olarak gönderildi.

İddiaya göre T.T., Melbourne Havalimanı'ndaki duty-free mağazasından viski satın aldı ve pas yolcu olarak gerçekleştirdiği Melbourne–Singapur uçuşu sırasında bu içkiyi tüketti.

Söz konusu durumun da kabin ekibi tarafından rapor edildiği öğrenildi. Bir gün önce görevli olduğu uçuş öncesinde 0,67 promil alkollü çıkması nedeniyle seferin iptal edilmesine yol açtığı belirtilen kaptanın, ertesi gün pas uçuşunda yeniden içki tükettiği iddiası olayın ciddiyetini daha da artırdı.

T.T. HAKKINDA HANGİ İŞLEM YAPILDI?

Öte yandan AirportHaber'in edindiği bilgilere göre kaptan pilot T.T.'nin iş akdinin, olayın üzerinden geçen süreye rağmen halen feshedilmediği iddia edildi.

Uçuş emniyeti açısından kritik bir ihlal niteliği taşıdığı değerlendirilen olayla ilgili olarak T.T. hakkında hangi disiplin işlemlerinin uygulandığı ise bilinmiyor.