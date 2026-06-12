TFF AKP'nin milli takım marşını resmi hesaptan paylaşınca sosyal medya ayağa kalktı

Dünya Kupası'na en son 24 yıl önce katılan Türk Milli Futbol Takımı, ilk maçına pazar günü çıkacak. İlk maça kısa bir zaman kala AKP, Milli Takım için hazırladığı şarkıyı yayımladı.

AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığınca hazırlanan "Siz Hepiniz Biz Türkiye" isimli şarkının klibinde, Türkiye Milli Takımının oynadığı maçlardan ve tribünlerden kesitlere yer verildi. Öte yandan klipte, sık sık AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Togg marka arabaya ve savunma sanayince üretilen silahlara yer verilmesi dikkat çekti.

FEDERASYONDAN ERDOĞAN VE AKP'YE TEŞEKKÜR MESAJI

Söz konusu siyasi içerikli klip, bizzat Türkiye Millî Futbol Takımlarının resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Federasyonun kontrolündeki hesaptan yapılan açıklamada doğrudan parti ve lider ismi zikredilerek şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Siz Hepiniz Biz Türkiye" marşı sizlerle.

Millî Takımımızın Dünya Kupası yolculuğunda birliğimizi, beraberliğimizi ve ortak heyecanımızı yansıtan bu anlamlı çalışma; milyonlarca vatandaşımızı ay-yıldızlı formamızın etrafında buluşturan güçlü bir mesaj taşımaktadır.

Bu kıymetli eser için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'na, katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

"SAVAŞA MI GİDİYORUZ, DÜNYA KUPASI'NA MI?"

AKP'nin hazırladığı parti şarkısı ile klibinin Milli Takımlar'ın resmi hesabından paylaşılması geniş çaplı bir tepki dalgası yarattı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun şarkının resmi hesaptan paylaşılmasını işaret ederek, “Milli Takım'ın resmi hesabı, AK Parti'nin tanıtım bülteni değildir. Ay-yıldızlı forma siyasetin değil, milletin formasıdır. Siyasi parti propagandası yapılması kabul edilemez” dedi. CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da konuya, "İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, TOGG'lar, savaş uçakları… Dünya Kupası'na mı gidiyoruz, savaşa mı? Milli Takımımız, siyasi propagandanın değil, 86 milyonun ortak sevinci ve değeridir. Futbola siyaset sokup da milletin hevesini kaçırmayın." sözleriyle dahil oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de tepkisini, "Milli takımımız ortak değerimizdir. Bu takım tüm vatandaşlarımızın ve dünyanın dört bir yanında yaşayan soydaşlarımızın gururudur. Bir siyasi parti teşkilatının hazırladığı marş Ulusal takımımızın sembolü olamaz. Milli takımımızı sadece iktidar partisinin desteklemesini isteyenler hem milli takımımıza hem de milletimize en büyük kötülüğü edenlerdir. Biz milli takımımızı partiler üstü görüyor, milletimizi ayrıştıracak şekilde hazırlanan bu marşı kabul etmiyoruz." sözleriyle dile getirdi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez videoyu “İHA'larla, SİHA'larla, TOGG'larla, savaş uçaklarıyla; ABD seferine çıkıyoruz. Erdoğan'ın talimatıyla, AKP tarafından hazırlanan marş eminim tüm dünyaya korku salmıştır. Klibi izleyen rakip takımların hiçbirisi sahaya çıkacak cesareti dahi bulamaz. Hazır gitmişken Erdoğan şu bizim F-35'leri de alıverse bari. İstismar etmediğiniz bir tek milli takım kalmıştı!” ifadeleriyle eleştirdi.

Tarihçi Sinan Meydan uzun bir açıklama yayınlayarak duruma tepki gösterdi. Meydan, "AK MİLLİ TAKIM olmuş bu! Hiçbir hükümet devlet değildir! Cumhuriyetimizle yaşıt A Milli Futbol Takımımız sadece iktidar partisini, sadece bir siyasi partiyi veya bir siyasi lideri değil, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde birleşen tüm Türk ulusunu, hepimizi, Türkiyemizi temsil ediyor. Oysa bu klip AKP icraatın içinden kilibi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık seçim klibi gibi olmuş! Demek ki seçim de yakın!" dedi.

Sözlerine devam eden Meydan, "Her şeyi siyasete araç yapmak, alet etmek zorunda mısınız? Zaten hemen her konuda ayrıştırılmış toplumumuzu kulüp ayrışmalarına karşın en kolay birleştirebildiğimiz bir konuda 'milli takımlar' konusunda da ayrıştırmayın. Yapmayın! Yok, bunu 'Artık Türkiye'de parti - devlet özdeşliği var; AKP demek devlet demektir, Türkiye demektir!' anlayışıyla yaptıysanız, şu gerçeği çok iyi bilmisiniz ki, hiçbir hükümet 'devlet' değildir, her hükümet gelip geçicidir, 'ilelebet payidar kalacak olan' Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir." ifadelerini kullandı.

Meydan eleştirisini, "Marşa ve yapılan klibe gelince, Türkiye bir savunma sanayi fuarına gitmiyor, Dünya Kupası'na gidiyor, orada futbol oynayacak. Bir spor organizasyonunda Türkiyemizi dünyaya tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, özellikle de misafirperver insanıyla; insanının o engin hoşgörüsüyle, bilime, sanata, spora, hukuka, adalete, demokrasiye, kadın haklarına, çocuk haklarına ve barışa verdiği önemle tanıtmak gerekir. Ne o? Bunlar iyi durumda değil mi? O zaman önce bunları iyileştirmek gerekir. Bu arada bizi birleştiren, ayrıştırmayan bir milli takım marşımız var." diyerek tamamladı.

"TÜM ÜLKE BİR KONUDA BİRLEŞECEK DİYE ÖDLERİ PATLIYOR"

Siyasilerin yanı sıra yurttaşlar da Milli Takım'ın resmi hesabına tepki yağdırdı. Ortak sevincin siyasi bir propagandaya dönüştürüldüğünü belirten kullanıcılar, haberin duyulmasının ardından gönderinin altına eleştirilerini ardı ardına sıraladı.

"İnsanları milli takımdan soğutmak istiyoruz ne yapalım demişler ve böyle bir marş ve video hazırlamışlar. Ve başarmış görünüyorlar. Tek olumlu yorum yok..."

"Ülkenin ortak şekilde sahiplendiği her şeyi alıp parti propagandasına çeviriyorlar tüm ülke bi konuda birleşecek diye ödleri patlıyor"

"Türkiye'nin yarısı muhalifken, Milli Takım'ın resmî hesabından bir siyasi partinin adının geçirilmesi büyük bir rezalettir. Siz parti takımı mısınız, yoksa ülke takımı mı? Milli Takım, tüm ülkenindir, hiçbir siyasi görüşün değil."

"GÖĞSÜNÜZE AMPUL LOGOSU KOYARAK MAÇLARA ÇIKIN"

"Ne düşündüklerini samimi bir şekilde dile getirdikleri için Futbol Federasyonuna ve AKP sempatizanı Milli Takım idarecilerine şahsen teşekkür ediyorum. Şimdi derhal AyYıldızı formadan çıkarın ve göğsünüze ampul logosu koyarak maçlara çıkın. Çünkü milletin tamamını temsil eden bir Türk Milli Takımını maalesef göremiyoruz!" dedi. Ardan Zentürk de bu yoruma paralel olarak, "Bu partilerin yapacağı iş değildir. Hangi parti yapsa karşı çıkarım. Milli takımlar siyaset üstü tüm milletin takımlarıdır. Bu tuhaf videoyu derhal kaldırın"

"Açıkça yazıyorum. Bu paylaşımı görene kadar sabırsızlıkla ilk maçı bekliyordum. Tüm maçları izleyecektim. Bu paylaşımdan sonra benim hevesim kaçtı. Akp siyasi bir partidir. Seveni de vardır sevmeyeni de vardır. Burası ise bir milli takım, herkesin, her partiden, her takımdan insanın desteklediği bir takım. Sen şimdi çıktın milli takımı bir partiye indirgedin. Benim bütün heyecanımı yok ettiniz. Siyasetin gerginliğinden, günlük hayatın gerginliğinden arınmak için beklediğim turnuvanın içine siyaseti soktunuz. Ben hayatım boyunca AKP'ye oy vermedim, şimdi milli takım resmi hesabından AKP'ye teşekkür mesajı yayınlıyorsunuz.

Bu ülke siyaseten bu kadar ayrışmışken gereği var mıydı? Ben alarm kurmayacağım maç için, yemin ederim hevesimi kaçırdınız. Uyanırsam izlerim. Gruptan çıkmamız için dua edeceğim sonra siz çıkıp bizi turnuva boyunca yanlız bırakmayan Akp Gençlik Kollarına teşekkür ederiz diye paylaşım yapacaksınız. Sıradan bir maç izler gibi, bu akşam Meksika güney Afrika maçına bakar gibi izleyeceğim. Taa ki milli takım herkesin milli takımı olana kadar. Çünkü beni siz dışladınız"

"BU İŞ 'MİLLİ TAKIMIMIZ CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA GOL ATTI'YA KADAR GİDEBİLİR"

"86 milyonu temsil etmesi gereken Milli Takım resmi hesabı, AK Parti reklamı yaparak Milli Marş yayınlıyor! Marşta futbol ve futbolcudan çok takım elbiseli Erdoğan, gözlüklü Erdoğan, kamuflajlı Erdoğan falan var. Sanki spor müsabakasına değil, savaşa gidiyoruz! Tank var, helikopter var, uçak var, jet var! Tweeti AKP'ye oy veren akrabama attım. O bile 'bu kadarı da abartı olmuş' dedi. AKP, ülkeyi koskoca bir parti devletine dönüştürdü!"

"Bu iş 'Milli takımımız cumhurbaşkanımızın talimatıyla gol attı'ya kadar gidebilir."

"Yıllar sonra insanlar bir şey için ortaklaşa heyecanlandı, heveslendi diye bilerek yapıyorlar bunu. Milli takım bir partinin değildir. Klipteki diğer şeyler de. Hiçbir parti için şu hesaptan böyle bir paylaşım yapamazsınız. Şarkı da çok çok kötü, bir daha duymayalım mümkünse."

"Eleme maçlarının hepsinde biletler ‘güvenilir' sponsorlar kanalıyla 2-3 kademeli referans süzgecinden geçirilerek insanlara dağıtıldı, protesto olur ya da istenmeyen sloganlar atılır korkusuyla milli takımla halk arasında zaten koca bir güvenlik bariyeri vardı, 20 yıl önce olduğu gibi gişeden bilet alıp milli takımı izlemek artık koca bir hayal iken bütün bunlardan haberi olmayan ve hâlâ içinde çocuksu bir heyecanla dünya kupasının başlamasını bekleyen insanlar altta isyan ediyor. Bu ‘milli' takımın size ait olduğu özgüvenini hangi yüce gönüllü yetkili bahşetti de böyle saf ve temiz beklentilere düçar oldunuz acaba."