Tescilli lezzette büyük gün geldi: 4 bin ailenin geçim kaynağında hasat başladı

Taşköprü sarımsağında yılın en yoğun dönemi başladı. Hem Avrupa Birliği hem de Türkiye coğrafi işaret tescili taşıyan sarımsağı yetiştiren üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara girerek akşama kadar hasat yapıyor.

Çetmi köyünde yaklaşık 50 yıldır sarımsak yetiştiren Niyazi Ertekin, hasadın her yıl olduğu gibi temmuzun ilk haftası başladığını belirtti.

Ertekin, "Hasattan sonra ürünlerimizi 10 ila 15 gün tarlada kurutuyoruz. Daha sonra köyümüzdeki depomuza taşıyarak temizliğini yapıyor, küçük, orta ve büyük boy olarak sınıflandırıyoruz. Ardından Taşköprü Sarımsak Pazarı ile Germeç Pazarı'nda satışa sunuyoruz" diye konuştu.

Ertekin bu yılki rekolteden memnun olduklarını da sözlerine ekledi.

ÜNİVERSİTE MASRAFLARINI TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI KARŞILIYOR

Tarlada sadece deneyimli üreticiler değil genç kuşak da ter döküyor. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Havva Ertekin yaz tatillerinde ailesinin yanında hasat işlerine katılıyor.

Ertekin, "Yaz aylarında ailemle birlikte sarımsak hasadında çalışıyorum. Eğitim masraflarımı sarımsaktan elde edilen gelirle karşılıyoruz. Yeni hasat sezonunun tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

(AA)