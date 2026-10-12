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Halk TV Türkiye Ters yönden gittiği için kendisini uyaran esnafa 'Buranın emniyet müdürü sen misin?' dedi

Ters yönden gittiği için kendisini uyaran esnafa 'Buranın emniyet müdürü sen misin?' dedi

Avcılar'da ters yönden geldiği için kendisini uyaran esnafı darbeden sürücü yakalandı. “Buranın emniyet müdürü sen misin?” diyen sürücüye 180 bin lira ceza kesilirken ehliyetine ve aracına 60 gün el konuldu.

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Avcılar’da ters yönden geldiği için kendisini uyaran esnafı boğazından tutup darbeden sürücünün cezası belli olurken, saldırı anları da kameraya yansıdı.

23 Eylül Çarşamba günü Gümüşpala Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ters yönden gelen hafif ticari aracın sürücüsü ile kendisini uyaran esnaf arasında tartışma yaşandı. Aracından inen sürücü, esnafın üzerine yürüdü ve boğazından tutup darbetti.

Esnafın iddiasına göre, kendisinin “Ağabey istersen geri dön, yol tıkanmasın” şeklindeki uyarısına karşılık veren sürücü, “Buranın emniyet müdürü sen misin?” deyip küfür etti.

Ters yönden gittiği için kendisini uyaran esnafa 'Buranın emniyet müdürü sen misin?' dedi - Resim : 1

CEZASI BELLİ OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Aracın plakasından kimliği tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

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Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 180 bin lira idari para cezası verildi. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem de başlatıldı.

Ters yönden gittiği için kendisini uyaran esnafa 'Buranın emniyet müdürü sen misin?' dedi - Resim : 3

O ANLAR KAMERADA

O anların görüntüleri de ortaya çıktı. Sürücünün aracından inerek esnafın üzerine yürüdüğü ve boğazından tutarak darbettiği görüldü. (DHA)

Ters yönden gittiği için kendisini uyaran esnafa 'Buranın emniyet müdürü sen misin?' dedi - Resim : 4

Ters yönden gittiği için kendisini uyaran esnafa 'Buranın emniyet müdürü sen misin?' dedi - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Avcılar Esnaf Para Cezası
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