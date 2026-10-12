Ters yönden gittiği için kendisini uyaran esnafa 'Buranın emniyet müdürü sen misin?' dedi

Avcılar’da ters yönden geldiği için kendisini uyaran esnafı boğazından tutup darbeden sürücünün cezası belli olurken, saldırı anları da kameraya yansıdı.

23 Eylül Çarşamba günü Gümüşpala Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ters yönden gelen hafif ticari aracın sürücüsü ile kendisini uyaran esnaf arasında tartışma yaşandı. Aracından inen sürücü, esnafın üzerine yürüdü ve boğazından tutup darbetti.

Esnafın iddiasına göre, kendisinin “Ağabey istersen geri dön, yol tıkanmasın” şeklindeki uyarısına karşılık veren sürücü, “Buranın emniyet müdürü sen misin?” deyip küfür etti.

CEZASI BELLİ OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Aracın plakasından kimliği tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 180 bin lira idari para cezası verildi. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem de başlatıldı.

O ANLAR KAMERADA

O anların görüntüleri de ortaya çıktı. Sürücünün aracından inerek esnafın üzerine yürüdüğü ve boğazından tutarak darbettiği görüldü. (DHA)