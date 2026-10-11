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Traktör minibüs ve otomobiller birbirine girdi : Zincirleme kazada 7 yaralı

Kütahya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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Traktör minibüs ve otomobiller birbirine girdi : Zincirleme kazada 7 yaralı

Kütahya'da traktör, minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

AYNI YÖNDE İLERLEYEN ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, akşam saatlerinde Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 23. kilometresindeki Köprüören Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Traktör minibüs ve otomobiller birbirine girdi : Zincirleme kazada 7 yaralı - Resim : 1

Aynı istikamette seyir halinde olan A.U. idaresindeki traktör, A.Ö. yönetimindeki minibüs ile sürücülerinin isimleri öğrenilen H.Ö. ve M.O. kontrolündeki otomobiller çarpıştı.

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BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Traktör minibüs ve otomobiller birbirine girdi : Zincirleme kazada 7 yaralı - Resim : 3

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YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Zincirleme kazada yaralanan 7 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Traktör minibüs ve otomobiller birbirine girdi : Zincirleme kazada 7 yaralı - Resim : 5

Tedavi altına alınan yaralılardan traktör sürücüsü A.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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