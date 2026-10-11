Traktör minibüs ve otomobiller birbirine girdi : Zincirleme kazada 7 yaralı

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Kütahya'da traktör, minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

AYNI YÖNDE İLERLEYEN ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, akşam saatlerinde Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 23. kilometresindeki Köprüören Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Aynı istikamette seyir halinde olan A.U. idaresindeki traktör, A.Ö. yönetimindeki minibüs ile sürücülerinin isimleri öğrenilen H.Ö. ve M.O. kontrolündeki otomobiller çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Zincirleme kazada yaralanan 7 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan traktör sürücüsü A.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. (AA)