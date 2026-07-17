TEM Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü kurtarılamadı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir TIR sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, saat 21.30 sıralarında otoyolun Çorlu gişeler mevkisine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

KAZA SAAT 21.30'DA MEYDANA GELDİ

İstanbul yönüne gitmekte olan Volkan Baykal yönetimindeki WL 5495 G Almanya plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TIR DEVRİLDİ, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede, TIR sürücüsü Volkan Baykal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

SÜRÜCÜ VOLKAN BAYKAL HAYATINI KAYBETTİ

Baykal'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın oluş şekli ve ihmal olup olmadığına yönelik detaylı soruşturma sürüyor.