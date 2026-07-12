Kırıkkale’de hurda yüklü TIR devrildi: Hurdalar yola savruldu, sürücü yaralandı

Kırıkkale'de hurda yüklü bir TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, yola savrulan hurda parçaları ise karşı yönden gelen bir otomobile zarar verdi.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolunun Ulaş köyü yakınlarında meydana geldi. S.E. idaresindeki 66 LB 410 plakalı hurda yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kaza sırasında TIR'ın dorsesindeki hurda malzemeler yola savruldu. Karşı şeritte seyreden bir otomobil de yola saçılan hurdaların isabet etmesi sonucu hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan TIR sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmasının ardından trafik kontrollü şekilde normale döndü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)