Tekstilci baba ve oğlu feci kazada hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti. Ankara istikametine seyreden otomobilin TIR'a arkadan çarparak dorsenin altına girmesi sonucu sürücü Emin Torgay (24) ile babası Musa Torgay (53) yaşamını yitirdi.

TEKSTİLCİ BABA VE OĞLU FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, D-100 kara yolunun Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Emin Torgay'ın kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil dorsenin altına girerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, tavanı açılan otomobilde sıkışan sürücü Emin Torgay ile yanında bulunan babası Musa Torgay'ı bulundukları yerden çıkardı.

Hastaneye kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DİLOVASI'NDA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Tekstil işiyle uğraştıkları öğrenilen Musa Torgay ile oğlu Emin Torgay'ın cenazelerinin, otopsi işlemlerinin ardından Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)