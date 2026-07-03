Son Dakika | Niğde otoyolunda otobüs kazası: 19 yaralı

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İstanbul'dan Irak'a doğru yola çıkan yolcu otobüsü, Ankara-Niğde kara yolunun Aksaray mevkisinde kaza yaptı.

Kazada 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ YOLDAN ÇIKTI

Kaza saat 17.00 sıralarında Ankara- Niğde kara yolu Babakonağı mevkisinde meydana geldi.

İstanbul'dan Irak'a giden Yahya A. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

EKİPLER KAZA YERİNE SEVK EDİLDİ

2 şoför, 1 muavin ve 34 yolcunun bulunduğu otobüste, 19 kişi yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. (DHA, AA)