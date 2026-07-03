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Son Dakika | Niğde otoyolunda otobüs kazası: 19 yaralı

Son dakika haberi... Ankara-Niğde kara yolunun Aksaray mevkisinde yolcu otobüsü kaza yaptı. Olayda 19 kişi yaralandı.

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Son Dakika | Niğde otoyolunda otobüs kazası: 19 yaralı
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İstanbul'dan Irak'a doğru yola çıkan yolcu otobüsü, Ankara-Niğde kara yolunun Aksaray mevkisinde kaza yaptı.

Kazada 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ YOLDAN ÇIKTI

Kaza saat 17.00 sıralarında Ankara- Niğde kara yolu Babakonağı mevkisinde meydana geldi.

İstanbul'dan Irak'a giden Yahya A. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Son Dakika | Niğde otoyolunda otobüs kazası: 19 yaralı - Resim : 1

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EKİPLER KAZA YERİNE SEVK EDİLDİ

2 şoför, 1 muavin ve 34 yolcunun bulunduğu otobüste, 19 kişi yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son Dakika | Niğde otoyolunda otobüs kazası: 19 yaralı - Resim : 3

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. (DHA, AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası Niğde Aksaray Otobüs
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