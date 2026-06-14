Tekstil fabrikası alevler içinde kaldı: Gece başlayan yangın sabaha enkaz bıraktı

Kahramanmaraş’ta dün akşam alevler içinde kalan tekstil fabrikasındaki zararın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Duvarları yıkan fabrikada büyük hasar oluştu. Yangından geriye enkaz kaldı.

Erkenez Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında dün gece yangın çıktı. İddiaya göre üretim sırasında kullanılan makinelerden biri aniden alev aldı. İşçilerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın için ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler alevlere müdahale ederken, yangın saatler süren çalışmaların ardından söndürüldü.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Söndürme çalışmaları sırasında 1 işçi ve 1 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

Söndürme çalışmaları kapsamında duvarları iş makineleriyle yıkılan fabrikadaki hasar, gün ağarınca görüntülendi. (DHA)