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Halk TV Türkiye Tekstil fabrikası alevler içinde kaldı: Gece başlayan yangın sabaha enkaz bıraktı

Tekstil fabrikası alevler içinde kaldı: Gece başlayan yangın sabaha enkaz bıraktı

Kahramanmaraş’ta çıkan yangında tekstil fabrikası alevler içinde kaldı. Gece başlayan yangın sabaha enkaz bırakırken, fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

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Tekstil fabrikası alevler içinde kaldı: Gece başlayan yangın sabaha enkaz bıraktı

Kahramanmaraş’ta dün akşam alevler içinde kalan tekstil fabrikasındaki zararın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Duvarları yıkan fabrikada büyük hasar oluştu. Yangından geriye enkaz kaldı.

Erkenez Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında dün gece yangın çıktı. İddiaya göre üretim sırasında kullanılan makinelerden biri aniden alev aldı. İşçilerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın için ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Tekstil fabrikası alevler içinde kaldı: Gece başlayan yangın sabaha enkaz bıraktı - Resim : 1

Olay yerine ulaşan ekipler alevlere müdahale ederken, yangın saatler süren çalışmaların ardından söndürüldü.

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Söndürme çalışmaları sırasında 1 işçi ve 1 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

Söndürme çalışmaları kapsamında duvarları iş makineleriyle yıkılan fabrikadaki hasar, gün ağarınca görüntülendi. (DHA)

Tekstil fabrikası alevler içinde kaldı: Gece başlayan yangın sabaha enkaz bıraktı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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