Tekirdağ'da işletmelere milyonlarca lira ceza yağdı
Tekirdağ'da su kaynaklarını atıklarıyla kirlettiği tespit edilen 4 işletmeye toplam 4 milyon 824 bin 987 lira idari para cezası uygulandı.
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik denetimleri kapsamında yapılan son incelemelerde, mevzuata aykırı faaliyet göstererek atıklarıyla su kaynaklarını kirleten 4 işletme tespit etti.
"DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRECEK"
Çevre aykırı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen söz konusu işletmelere toplamda 4 milyon 824 bin 987 lira idari para cezası kesildi. Müdürlükten yapılan açıklamada, su kirliliğinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, çevre mevzuatına aykırı uygulamalar tespit edilen 4 işletme hakkında idari işlem başlatıldığı belirtildi. Denetimler kapsamında işletmelere eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekli uyarıların da yapıldığı belirtilirken, çevrenin ve su kaynaklarının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi. (DHA)