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Halk TV Türkiye Tekirdağ'da 29 işletmeye milyonlarca lira ceza 12 tesisin kapısına kilit

Tekirdağ'da 29 işletmeye milyonlarca lira ceza 12 tesisin kapısına kilit

Tekirdağ'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yılın ilk 6 ayında havayı kirleten 29 işletmeye toplam 15 milyon 266 bin 825 lira ceza kesti. Mevzuata aykırı davranan 12 işletmenin ise faaliyetleri durduruldu.

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Tekirdağ'da 29 işletmeye milyonlarca lira ceza 12 tesisin kapısına kilit
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Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, yılın ilk 6 aylık döneminde bölgedeki sanayi ve üretim tesislerine yönelik hava kirliliğine yönelik denetimlerde bulunulduğu belirtildi. Gerçekleştirilen saha incelemeleri sonucunda çevre mevzuatına aykırı hareket ettiği belirlenen işletmeler tek tek tespit edilerek inceleme altına alındı.

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Tekirdağ'da 29 işletmeye milyonlarca lira ceza 12 tesisin kapısına kilit - Resim : 2

29 İŞLETMEYE CEZA, 12 TESİSE FAALİYET DURDURMA

Yapılan çevre mevzuatına aykırı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen ve kurallara uymayan 29 farklı işletmeye toplam 15 milyon 266 bin 825 lira idari para cezası uygulandı. Çevre ve halk sağlığını tehdit eden ihlallerin tespiti üzerine 12 işletmenin ise faaliyetleri tamamen durduruldu. İl Müdürlüğü yetkilileri, bölgede temiz hava standartlarının korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hava kirliliği Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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