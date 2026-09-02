Tek tek toplanıp güneşin altında günlerce bekletiliyor! 8 çeşit birden yetişiyor

Hatay’ın önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan ve “Üzüm Cenneti” olarak adlandırılan Hassa ilçesinde, bağlarda hasat edilen üzümlerin kurutulması için hazırlıklara başlandı.

İlçede üretilen 8 farklı üzüm çeşidinde olgunlaşan salkımlar, üreticiler tarafından titizlikle toplandıktan sonra kurutma alanlarına taşınıyor. Özellikle siyah üzümler, tanelerine ayrıldıktan sonra geniş alanlara seriliyor ve güneşin altında kurumaya bırakılıyor.

AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Güneş altında, yüksek sıcaklıklarda birkaç gün boyunca sürdürülen kurutma süreci sayesinde üreticiler, ürünlerin daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlıyor. Böylece hem ürün kayıpları azaltılıyor hem de elde edilen gelirle bölge ve aile ekonomisine destek olunuyor.

İlçede sürdürülen üzüm kurutma çalışmalarının ise hava koşullarına göre aşamalı olarak devam etmesi öngörülüyor. (AA)