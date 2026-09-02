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Halk TV Türkiye Tek tek toplanıp güneşin altında günlerce bekletiliyor! 8 çeşit birden yetişiyor

Tek tek toplanıp güneşin altında günlerce bekletiliyor! 8 çeşit birden yetişiyor

Hatay’ın “Üzüm Cenneti” Hassa’da yetişen 8 çeşit üzüm, özenle tek tek toplanarak güneşin altında günlerce bekletiliyor. Kurutma sürecinin sonunda üzümler sofralara ulaşıyor.

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Tek tek toplanıp güneşin altında günlerce bekletiliyor! 8 çeşit birden yetişiyor

Hatay’ın önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan ve “Üzüm Cenneti” olarak adlandırılan Hassa ilçesinde, bağlarda hasat edilen üzümlerin kurutulması için hazırlıklara başlandı.

İlçede üretilen 8 farklı üzüm çeşidinde olgunlaşan salkımlar, üreticiler tarafından titizlikle toplandıktan sonra kurutma alanlarına taşınıyor. Özellikle siyah üzümler, tanelerine ayrıldıktan sonra geniş alanlara seriliyor ve güneşin altında kurumaya bırakılıyor.

Tek tek toplanıp güneşin altında günlerce bekletiliyor! 8 çeşit birden yetişiyor - Resim : 1

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AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Güneş altında, yüksek sıcaklıklarda birkaç gün boyunca sürdürülen kurutma süreci sayesinde üreticiler, ürünlerin daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlıyor. Böylece hem ürün kayıpları azaltılıyor hem de elde edilen gelirle bölge ve aile ekonomisine destek olunuyor.

İlçede sürdürülen üzüm kurutma çalışmalarının ise hava koşullarına göre aşamalı olarak devam etmesi öngörülüyor. (AA)

Tek tek toplanıp güneşin altında günlerce bekletiliyor! 8 çeşit birden yetişiyor - Resim : 3Tek tek toplanıp güneşin altında günlerce bekletiliyor! 8 çeşit birden yetişiyor - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hasat Hatay
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