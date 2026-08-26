Antep fıstığında yılın ilk hasadı! Normalinden 1 ay önce toplanıyor
Antep fıstığında yılın ilk mahsulü olan boz fıstık için tarlalarda hasat mesaisi başladı. Normal Antep fıstığından yaklaşık 1 ay önce toplanan boz fıstık, yeşil rengi ve yoğun aromasıyla dikkat çekiyor.
Antep fıstığının ilk mahsulü olan boz fıstığın hasadına başlandı.
Özellikle baklava ve diğer tatlıların yanı sıra çok sayıda yemekte kullanılan Antep fıstığının ilk ürünü boz fıstık, tarlalardan toplanmaya başladı.
Yüksek sıcaklıklar nedeniyle mesaiye günün ilk ışıklarıyla başlayan tarım işçileri, ağaçlardan özenle topladıkları fıstıkları yere serilen örtülerin üzerinde bir araya getiriyor. Toplanan ürünler daha sonra traktör römorklarına yüklenerek temizleme, kırma ve kavurma işlemlerinin yapılacağı tesislere taşınıyor.
Normal Antep fıstığı hasadından yaklaşık bir ay önce toplanan boz fıstık, kendine özgü yeşil rengi ve yağlı yapısıyla öne çıkıyor. Boz fıstık, özellikle baklava başta olmak üzere pek çok tatlı ve yemeğin hazırlanmasında kullanılarak lezzet katıyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Oğuzeli ilçesinin kırsal İkizceli Mahallesi çevresindeki bir tarlayı ziyaret etti. Sağlam, boz fıstık hasadı gerçekleştiren çiftçiler ve tarım işçileriyle bir araya geldi.
Hasada eşlik eden Sağlam, çiftçilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Geçen yıl 1 milyon 450 bin dekar alanda üretim yapıldığını söyleyen Sağlam, şu ifadeleri kullandı:
"Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle yer altı sularımızda yükselme oldu ve üretim artışı yaşadık. 2025'te 44 bin ton olan rekoltemiz, her ne kadar 220 bin dekar alanda yaşanan dolu ve hortum afetine rağmen 60 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Ayrıca üretim bu sene 1 milyon 469 bin dekar alana çıktı.
3 Mayıs'taki afetten dolayı 2027'deki üretim için karagözlerin çıkmama gibi bir riskle karşı karşıydık ancak yağışların çok olmasından dolayı ve Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü ile ekiplerimizin ağaçların bakımı için yoğun çalışmalarından dolayı telafi edebileceğimizi düşünüyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli sezon diliyorum." (AA)