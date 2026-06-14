TEB'den Berhan Şimşek'e kınama! 'Kullanılan ifadeler aciz cümlelerdir'

CHP Lideri Özgür Özel'i eczacılık mesleği üzerinden hedef alan Berhan Şimşek için Türk Eczacılar Birliği (TEB) bir kınama metni yayınladı.

'Mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Berhan Şimşek, katıldığı bir programda, Özel'e eczacılık mesleği üzerinden yüklenerek "Biz, CHP’ de siyaset yaparken Özgür Özel Manisa’da eczanesinde eczane kalfası olarak reçete yazmaya uğraşıyordu. Özgür Özel, Manisa’daki eczanesinde kalçadan iğne yaparken kaç iğne kırdı bilmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaya TEB'den tepki geldi. Bir kınama metni yayınlayan TEB, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“12 Haziran 2026 tarihinde bir televizyon programında Berhan Şimşek’in, Sayın Eczacı Özgür Özel’e yönelik eczacılık üzerinden kurmuş olduğu cümleler, meslek camiamız tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Eczacılık mesleği, bilim ve etiği merkezine alan, kadim bir halk sağlığı hizmetidir. Günlük ve siyasi tartışmaların malzemesi yapılamaz, buna müsaade etmeyiz. Ayrıca kullanılan ifadeler eczanelerimizdeki çalışma arkadaşlarımızı da küçük düşürmeyi hedefleyen aciz cümlelerdir. Kurulan vahim cümleleri kabul etmiyor ve kınıyoruz.”

Bu açıklamanın ardından Berhan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TEB'e yanıt verdi:

"Türk Eczacıları Birliği'nin açıklamasını üzülerek okudum. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki; benim sözlerim ne eczacılık mesleğine ne de eczacılarımıza yönelik bir küçümseme içermektedir. Eczacılık, sağlık sistemimizin en önemli ve en saygın mesleklerinden biridir. Bu mesleğe emek veren herkese saygım sonsuzdur. Benim eleştirim bir mesleğe değil, siyasi bir kişiliğe yöneliktir. Siyasette eleştiri yapılırken kullanılan ifadelerin bağlamından koparılarak onbinlerce eczacımızın üzerine alınacağı bir anlam yüklenmesini doğru bulmuyorum. Hayatım boyunca emeğe, alın terine ve meslek onuruna saygı duydum. Sanatçı olarak da siyasetçi olarak da bunu savundum. Eczacılarımızı ve eczane çalışanlarımızı hedef almak gibi bir düşüncem asla olmamıştır. Ancak siyasette kimsenin geçmiş mesleği eleştiriden muafiyet sağlamaz. Bir kişi eczacı da olabilir, mühendis de olabilir, öğretmen de olabilir; siyasi tercihleri ve siyasi tutumları elbette eleştirilebilir. Kamuoyunun bu tartışmayı meslekler üzerinden değil, siyasi zeminde değerlendirmesini diliyorum. "