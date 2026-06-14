Arşiv unutmaz! Berhan Şimşek bundan 14 yıl önce Kılıçdaroğlu'na 'çekil kenara' diyormuş

Butlan ekibinde yer alan ve hem medyaya, hem de Kılıçdaroğlu eleştirilerine karşı en sert açıklamaları yapan Berhan Şimşek'in, bir dönem kendisinin de benzer eleştirileri dillendirdiği, hatta Kılıçdaroğlu'na "Artık bırak" diye çağrı yaptığı ortaya çıktı.

O dönem Genel Merkez yönetimi, yani Kemal Kılıçdaroğlu ile uyuşmazlık yaşayan, beklediği ve istediği görevleri alamayan Berhan Şimşek'in eleştirilerini hayli sert bir üslupla dillendirdiği görüldü.

"KEMAL BEY ÇEKİL KENARA"

Berhan Şimşek kendisiyle yapılan bir söyleşide şunları söylemiş:

"Kılıçdaroğlu ekip kurmada son derece başarısız, tercih ettiği isimlerle kısa sürede yol ayrımı yaşaması bunun en büyük kanıtı. Parti tavada yağ gibi, güneşte kar gibi eriyor. Söylenecek tek bir söz var: Olmadı Kemal Bey! Bu şekli ile bu yönetim devam etmez. Ya yol ver, ya bir yol aç ya da yoldan çekil. İttire ittire bu işler olmaz"

ARŞİV UNUTMUYOR

O dönem CHP Genel Başkanlığı için aday olma hesapları da yapan Berhan Şimşek "Genel başkan adaylığını düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Neden olmasın? CHP'de işlerin iyi gitmediğini herkes görüyor. Yeni bir duygu, yeni bir anlayış, yeni bir kadro başından yenisi silinmiş CHP'yi ayağa kaldırmalıdır" demiş.

'KILIÇDAROĞLU KORKUNÇ BİR İMPARATORLUK KURDU'

CHP'nin üst yönetimindeki krizlerin bir türlü bitmek bilmediğini belirten Şimşek, "Sayın Kılıçdaroğlu, keşke söylediği gibi korku imparatorluğunu yıkabilseydi. Ancak korku imparatorluğu yıkılıyor diye korkunç bir imparatorluk kurdu. Gürsel Tekin bile istifa ederken, benim o gün kullandığım 'Korkunç imparatorluk' deyimine atıfta bulunmuş. Ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı" demiş.

LİDERLİĞİNİ DE YETERSİZ BULUYORMUŞ

Aynı söyleşide "Lider olunmaz, lider doğulur" diyen Şimşek, "Her liderin mutlaka bir hikayesi vardır. Marks'ın, Lenin'in, Atatürk'ün, Hitler'in, Demirel'in, Ecevit'in, Menderes'in ve Erbakan'ın bir hikayesi vardır. Mesut Yılmaz ve Çiller'in yoktur mesela. O yüzden de yelle gelip, selle gittiler. Kemal Bey, siyasi hikayesi olan bir insan değilmiş. Bir hikayesi olmadığını şimdilerde daha iyi fark ediyoruz. Kemal Bey ile bu işin yürümediğini ben değil istatistikler söylüyor. CHP örgütü bu gerçekle yüzleşmek zorundadır" diye konuşmuş.

'CHP'Yİ ATATÜRK BİLE KURTARAMAZ'

Şimşek eleştirilerini art arda sıralamış:

"İstikrarsızlık diz boyu. CHP'de yön kaybolmuştur. Çok iddialı söylüyorum. Ne acıdır ki bizi şu anda Atatürk bile kurtaramaz! Ortak aklı kullanıp, ortak hedefi oluşturursak Atatürk'ün cumhuriyetine sahip çıkabiliriz. Bir ülke, iktidardan umudunu kaybedebilir ama muhalefetten umudunu kestiği anda bitmiş demektir."



'Devşirme milletvekiliyle yönetim olmaz'



Parti üyesi olmayan ve genel merkezin adresini bilmeyen 47 kişinin milletvekili yapıldığını kaydeden Şimşek, "Devşirme ve lejyoner milletvekilleri ile bu işin olmayacağı çok açık. 80'e yakın arkadaşımız daha çıkıp da milletin kürsüsünden konuşma yapmamış. Bu nasıl olur? Bunlara Gürsel Tekin de dâhil. Bu arkadaşlar bulunmaz Bursa kumaşı mı?" dedi.



Şimşek, Başbakan Erdoğan'ı Amerika'nın getirdiğini öne süren Kılıçdaroğlu'na TESEV üyeliğinden istifa etmesi çağrısında bulundu. Şimşek, şunları söyledi: "İddialarla bir yere varılmaz. Bu inanç bizi yıkar. Ecevit'i Amerika getirmedi. Halka inanmak ve halka güvenmek lazım. Gücünü halktan ve haktan almak lazım. Başka yerlere bel bağlamak doğru değil. Madem Tayyip'i Amerika getirdi, TESEV üyeliğinden istifa et, neden Soros'un kurumuna üyesin? O zaman, Soros'un kurumuna üye olduğunda Amerika karşıtlığın inandırıcı olmuyor."