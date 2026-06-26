TBMM'de bir ilk: CHP'li Murat Emir ile Evrim Rızvanoğlu evlendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu hayatlarını birleştirdi. Ankara'da gerçekleştirilen nikah töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarihinde aktif görevde bulunan iki milletvekilinin evlenmesiyle kayıtlara geçen ilk örnek olarak dikkat çekti.

NİKAHI ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI KIYDI

Ankara'da düzenlenen nikah töreninde CHP'li Murat Emir ile Evrim Rızvanoğlu'nun nikahını Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner kıydı. Çiftin bu mutlu gününe aileleri, yakın dostları ve davetliler eşlik etti.

Söz konusu evlilik TBMM tarihinde bir ilke imza atmasıyla da öne çıktı. Meclis tarihinde ilk kez aktif görevde bulunan iki milletvekili evlilik bağıyla hayatlarını birleştirmiş oldu.

MURAT EMİR KİMDİR?

1969 Malatya’da doğdu. Ankara İncirli Lisesini 1985 yılında, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1992 yılında bitirdi. 1992-1996 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi’nde Göz Hastalıkları alanında ihtisas yaptı. Çeşitli kamu hastanelerinde göz klinik şefi olarak görev yaptıktan sonra, 2005 yılında kamu görevinden istifa etti ve “ Özel Emir Göz Hastalıkları Dal Merkezi”’ni kurdu. Hekim olarak çalışmaya devam ederken, 2008 yılında Heidelberg Üniversitesi’nde “Lazer Fiziği” alanında yüksek lisans yaptı.

2005-2009 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2013 Yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik bölümünde “Sağlık Hukuku” alanında yazmış olduğu tezle doktora programını bitirdi ve Bilim Doktoru ünvanını aldı. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir. Emir, 2 çocuk babasıdır.

EVRİM RIZVANOĞLU KİMDİR?

Eğitimini California State Üniversitesi ve Florida International Üniversitesinde tamamladı.

Türkiye’ye döndükten sonra yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yaptı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, kadın istihdamını artırmak amacı ile kurulan sosyal ticari projelerde girişimci oldu ve kadınların çalışma hayatındaki girişimlerini destekledi.

14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM Çevre Komisyonu ve Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Üyesi. Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayında Parti Meclisi’ne seçilen Rızvanoğlu Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Rızvanoğlu, iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde İspanyolca bilmektedir.