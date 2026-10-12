Tartışma katliamla bitti: 4 akraba yan yana can verdi!

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen Köyü'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Çetin A.'nın tabancayla ateş açması sonucu aynı aileden Sefa Karasu, İlhan Karasu, Ali Karasu ve Halit Karasu hayatını kaybetti. Teslim olan şüpheli hakkında ise soruşturma sürüyor.

ÇIKAN TARTIŞMA KISA SÜREDE KATLİAMA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, pancar tarlasında iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin A., yanında bulunan tabanca ile kurşun yağdırdı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu Sefa Karasu, İlhan Karasu, Ali Karasu ve Halit Karasu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan şüpheli Çetin A.'nın yakalanması için jandarma ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Çetin A., olay sonrası kaçtığı Kastamonu'da jandarma ekiplerine teslim oldu.

Kan donduran olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. (DHA)