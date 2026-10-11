Cadde ortasında silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, polis bölgeyi ablukaya aldı!

İstanbul Bağcılar’da akşam saatlerinde hareketli ve hareketli olduğu kadar korkunç anlar yaşandı. Fatih Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde yürüyen bir kişi, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin hedefi oldu.

SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerinin yükseldiği caddede kurşunların hedefi olan adam yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS CADDEYİ GİRİŞ ÇIKIŞLARA TAMAMEN KAPATARAK ABLAKAYA ALDI

Polis ekipleri, olayın yaşandığı Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'ni güvenlik çemberine aldı. Ekipler caddeyi hem giriş hem de çıkışlara kapattı. Ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından, hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın kimliği henüz belirlenmezken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin de kimlikleri henüz tespit edilemedi. Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak ve saldırının arkasındaki nedeni aydınlatmak amacıyla inceleme başlattı. (DHA)