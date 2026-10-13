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Halk TV Türkiye Tarladaki tartışma katliama döndü: Aynı aileden 4 kişiyi kurşuna dizip kaçtı

Tarladaki tartışma katliama döndü: Aynı aileden 4 kişiyi kurşuna dizip kaçtı

Olay, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen Köyü'nde meydana geldi. Pancar tarlasında çalışan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çetin A., yanındaki tabancayı çıkararak karşı tarafa kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Sefa Karasu, İlhan Karasu, Ali Karasu ve Halit Karasu kanlar içinde yere yığıldı.

Tarladaki tartışma katliama döndü: Aynı aileden 4 kişiyi kurşuna dizip kaçtı - Resim : 1

4 KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, kurşunların isabet ettiği Sefa Karasu, İlhan Karasu, Ali Karasu ve Halit Karasu'nun olay yerinde öldüğü belirlendi.

Aynı aileden 4 kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma köyde ve tarlada geniş güvenlik önlemi aldı.

Tarladaki tartışma katliama döndü: Aynı aileden 4 kişiyi kurşuna dizip kaçtı - Resim : 2

KAÇTIĞI ŞEHİR MERKEZİNDE TESLİM OLDU

Saldırının hemen ardından olay yerinden kaçan Çetin A.'yı yakalamak için jandarma çalışma başlattı. Katliamın ardından Kastamonu il merkezine gittiği belirlenen zanlı, bir süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu.

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Gözaltına alınan Çetin A.'nın sorgusu sürerken, 4 kişinin ölümüyle ilgili başlatılan geniş çaplı adli soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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