Oğlunun ölümünden 2 gün sonra evi bastı, silahlar patladı!

Ordu’nun Korgan ilçesinde 6 Ekim’de arazide yaşanan yol verme tartışmasında oğlu Orhan Artça’yı kaybeden 62 yaşındaki Nezaket Artça, cinayet şüphelisi İbrahim E.’nin ailesinin evine gitti. Burada yaşanan olayda Nezaket Artça tabancayla vurularak hayatını kaybederken, başından yaralanan 72 yaşındaki E.A. hastaneye kaldırıldı.

2 GÜN ÖNCE OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞLERDİ

Korgan’da 6 Ekim’de arazide yol verme nedeniyle Orhan Artça ile İbrahim E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim E., 40 yaşındaki Orhan Artça’yı bıçakladı.

Ağır yaralanan Artça, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan İbrahim E. ise tutuklandı.

BU SABAH CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN AİLESİNİN EVİNE GİTTİ

Oğlunun ölümünden 2 gün sonra Nezaket Artça, İbrahim E.’nin ailesinin evine gitti. Artça, evlerinin yanındaki ahırın önünde İbrahim E.’nin 72 yaşındaki anneannesi E.A.’yı başından yaraladı.

Annesi E.A.’nın başından yaralandığını gören H.E. (tutuklanan İbrahim E.’nin annesi), ruhsatlı tabancasını çekerek Nezaket Artça’ya ateş etti. Kurşunların hedefi olan Nezaket Artça olay yerinde hayatını kaybetti.

KADIN BAŞINDAN YARALANDI, HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Nezaket Artça’nın başından yaraladığı E.A.’ya olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. E.A., ardından Korgan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen E.A.’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TABANCAYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştiren H.E., olayda kullandığı ruhsatlı tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

H.E.’nin, 2 gün önce Orhan Artça’nın ölümüne neden olduğu belirtilen ve tutuklanan İbrahim E.’nin annesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)